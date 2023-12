Jessica Bueno revela el gran paso al frente que dará con Luitingo

Jessica Bueno y Luitingo han querido dejarse llevar. Ya no quieren esconderse, sino todo lo contrario, de hecho, la modelo por fin ha aceptado todo lo que siente por el cantante. "Siento un amor adolescente", deslizaba cuando quedaban pocos días para la final. Ha sido poco antes de que Naomi se alzara como ganadora de la octava edición de 'GH VIP' cuando ella ha hablado de sus planes en Navidad, una hoja de ruta en la que, por cierto, Luitingo también tiene su espacio reservado. Y es que, según ella misma, ambos se reencontrarán en Sevilla, donde ambos han nacido y donde tienen previsto pasar estas fechas tan especiales. Será allí donde, por supuesto, tendrán lugar las presentaciones de sus respectivas familias, lo que deja ver que todo va viento en popa.

Jessica Bueno y Luitingo se han declarado mutuamente

"Nos vamos a Sevilla. Ya iba a ver presentaciones desde el minuto uno que nos hicimos amigos. Seguramente sí", ha dicho Jessica Bueno desde el plató de 'GH VIP', desde donde además ha contado qué es lo que más le gusta de él. Aunque en un principio negaba que sintiera algo más por él e insistía en que solo eran amigos, lo cierto es que sí se imagina cómo podría ser su vida a su lado. "Tiene carisma, un gran corazón y siempre he confiado en él. No me ha gustado ponerle nombre a los sentimientos", asegura la joven. Entró en una fase de negación, a pesar de la complicidad que ha tenido con Luitingo debido a que ella todavía tenía pareja. Fue tras su salida del programa de Telecinco cuando ella y Pablo Marqués rompieron su relación sentimental, siendo poco después cuando ella empezó a abrirse ante los espectadores.

La ex de Kiko Rivera ha asegurado en su última reaparición no arrepentirse de nada "porque lo ha vivido todo intensamente", eso sí, evita mencionar a su ex, con quien parece haber terminado todo contacto. "He hecho lo que sentía y me he dejado llevar", cuenta Jessica, recordando la experiencia tan intensa en la que se adentró el pasado mes de septiembre y la cual le ha traído un auténtico tsunami a su vida.

Mientras Jessica Bueno afirma estar feliz en su nuevo momento personal, se recuerdan sus declaraciones sobre Luitingo, con quien quién sabe si pronto comenzará una historia de amor. "Cuando pasas por ciertos momentos de tu vida te cuesta abrirte más, mi intención no era esta al entrar, pero al estar aquí y tenerle a él... cuando estamos juntos nos olvidamos de todo y he acabado hablando con él de cosas que pretendía hablar fuera antes de expresarme así y decidir nada. Yo misma no quería ni aceptarlo, no me quería parar a pensar porque sentía que era tan real que me daba miedo porque me da miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver pasarlo mal, pero es verdad que él significa para mí algo importante, siento un amor de adolescente, es tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca y da miedo", dijo hace solo unos días.