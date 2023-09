Jairo Alonso, exnovio de Isabel Díaz Ayuso: de peluquero a concursante de 'Gran Hermano VIP'

La vida de Jairo Alonso está apunto de dar un giro de 360 grados. Prácticamente de la noche a la mañana, el exnovio de Isabel Díaz Ayuso va a pasar de ser un auténtico desconocido para la persona del común a estar en el ojo del huracán. El expeluquero que, en estos momentos, se desempeñaba como directivo de una empresa de servicios tecnológicos, será uno de los nuevos participantes del programa 'Gran Hermano VIP', de Telecinco, en esta, su octava edición.

La reacción de Isabel Díaz Ayuso al enterarse del salto televisivo de Jairo Alonso

La noticia la desvelaba 'FormulaTV'. Aunque desde Mediaset no han confirmado ni desmentido la incorporación de Jairo al 'reality', el portal especializado en televisión asegura que su fichaje está cerrado. A Jairo Alonso le empezamos a poner cara gracias a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Poco dado a prodigarse en público, el antes peluquero fue uno de los artífices del gran cambio de imagen que experimentó la política del PP hace algunos años.

La pareja rompió a finales de 2020, aunque no fue hasta principios del año siguiente que se conoció que habían puesto punto final a su relación de mutuo acuerdo. Tan solo siete meses después, Isabel rehízo su vida con Alberto González, con el que sale desde hace cerca de dos años. Jairo Alonso y la política mantienen una buena amistad desde entonces. De hecho, según ha podido saber Revista SEMANA en exclusiva, Isabel no se ha enterado por la prensa del ingreso de Jairo en la casa de Guadalix. Y, si bien, no le termina de encajar el salto de su expareja a televisión, entiende -y así se lo ha hecho llegar- que es una decisión personal que solo le atañe a él.

Carrera meteórica: de peluquero a directivo de una empresa con contratos millonarios

De acuerdo con 'el Plural', en enero de 2022, Jairo Alonso dejó aparcadas las tijeras para incorporarse a Asseco, una empresa de servicios tecnológicos localizada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Se desempeñó como jefe de operaciones y manager de desarrollo empresarial. Coincidencia o no, la compañía tiene contratos millonarios con la Comunidad de Madrid que preside Ayuso.

La cadena de peluquerías que fundó junto a su hermano, Azul de Rizos, del que el empresario era administrador único, según 'Vanitatis', cerró en 2019. Tras este batacazo empresarial y antes de vincularse con Asseco, Jairo trabajó como experto de marketing para la constructora navarra VDR.

La nueva aventura laboral de Jairo Alonso, como nuevo concursante de 'Gran Germano VIP' no deja de sorprender. Un cambio radical con el que, inevitablemente, tendrá que decir adiós a su anonimato y vida fuera del foco mediático. No en vano, está a punto de protagonizar uno de los 'realities' más seguidos por la audiencia de la televisión nacional. Su participación añade un plus, dada la curiosidad que genera su personaje, del que poco o nada se sabe, al margen de que compartió camino con una de las mujeres más poderosas de nuestro país.

1 de 3 Isabel y Jairo estuvieron cuatro años juntos. 2 de 3 Isabel Díaz Ayuso, muy emocionada en su despedida a María Teresa Campos 3 de 3 La política ha rehecho su vida con Alberto González, sanitario y padre de tres hijos