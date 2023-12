Isabel Preysler llora en pleno directo al recordar la enfermedad de Miguel Boyer: “Fue muy duro”

Isabel Preysler ha sido la flamante invitada a 'El Hormiguero' este jueves. La 'socialité' ha acudido a enfrentarse a la entrevista amable de Pablo Motos, donde ha desvelado el lujoso menú que ofrecerá en Navidad. Ha sorprendido a todos por su cercanía y sinceridad a la hora de responder sus preguntas. Tanto es así que no ha podido evitar llorar al recordar a su difunto marido Miguel Boyer. "Hay una parte bonita, aunque mucho más dura, hablando de Miguel. ¿Eres fuerte o te has hecho fuerte?", ha querido averiguar el presentador de Antena3. La reina de corazones cogía aliento para responder. Aunque ha comenzado a hablar muy entera y determinada, poco a poco se le ha ido quebrando la voz. Especialmente cuando ha rememorado cómo cambió su vida de la noche a la mañana tras la muerte de su compañero de vida.

"Yo soy fuerte, pero es verdad que solo cuando Miguel se enfermó me di cuenta lo fuerte que era de verdad. Fue muy duro. Había m mañanas que yo no me quería levantar de la cama. Que tu vida cambie en 180 grados en unos segundos es tremendo" ha comenzado relatando. Isabel Preysler y Miguel Boyer formaron durante cerca de tres décadas uno de los matrimonios más consolidados del panorama social. Se conocieron a mediados de los 80 cuando ambos estaban casados. Ella con Carlos Falcó, marqués de Griñón y padre de Tamara Falcó, y él con la ginecóloga Elena Arnedo. Tras unos años de idilio y tras divorciarse ambos, contrajeron matrimonio en enero de 1998. Un polémico enlace por sus inicios y la coincidencia de tiempos que, a golpe de años, demostró que no se habían equivocado en su decisión.

Cuando se casaron, Isabel Preysler tenía 36 años y el exministro de Economía en el Gobierno de Felipe González tenía 48. Se dice que el abandonó su carrera política por ella y ella dejó más apartada su vida pública. Juntos tuvieron a su única hija en común, Ana Boyer, que, como adelantamos en SEMANA, espera su tercer hijo con Fernando Verdasco.