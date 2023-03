Isabel Jiménez: "Mis hijos se aman y se quieren matar a partes iguales"

Isabel Jiménez (41) lleva doce años ininterrumpidos entrando en todos los hogares españoles, gracias a su labor como periodista en los informativos de Mediaset. Más de una década en la que esta madrileña, además de afianzarse como una de las caras más reconocibles de nuestro país, ha sido aprovechar su éxito para convertirse en imagen de diferentes campañas de publicitarias y llegar a crear su propia marca de ropa, junto a su compañera y amiga, Sara Carbonero. Casada desde el 2009 con Alejandro Cruz y madre de dos hijos, llamados Hugo y Daniel, la periodista ha charlado con SEMANA y nos ha contado cómo concilia su vida laboral con la familiar, si es capaz de sacar tiempo con su marido y cómo se encuentra la ex de Iker Casillas tras su último susto de salud.

Presentadora de informativos, escritorio, empresaria… ¿Cómo consigues conciliar todas estas facetas con la de madre?

¿Yo? Con ojeras y multiplicándome (se ríe). Muchas veces acabo agotada. De hecho, estoy cansada, pues los tengo medio malos con estos virus. Llevo varias noches que se despiertan, que si uno, que si el otro… y vas tirando de aquí para allá, pero al final es cuestión de organización, mucha organización.

También tienes la ayuda del papá, ¿verdad?

Claro. Eso es una realidad. Yo tengo mucho apoyo en casa y me coordino con Álex en todo lo que tiene que ver con los niños. Es verdad que coordinamos las agendas para organizarnos a la hora de las recogidas y todas estas cosas. Intento que el tiempo que estoy con ellos sea de calidad.

Y con él ¿Encontráis ratos libres?

Es muy necesario en la pareja sacar aunque sea un día para estar juntos. Nosotros siempre buscamos ese hueco para hacer planes y disfrutar de una comida a solas.

¿Qué queda de aquella periodista que consiguió entrevistar a la periodista italiana Giuliana Sgrena? Entrevista que, por cierto, se convirtió en una exclusiva mundial.

Pues queda todo, queda todo. De hecho, como me mucho el periodismo, hace poco vi una película que me hizo revivir todo lo que me gusta de esta profesión. Pero queda todo. Amo mi profesión y gracias por rescatar ese momento de mi vida.

Eso es algo que también se nota en las redes sociales. Eres muy activa ¿Eres de estar todo el día con el móvil en la mano?

Pues a ver, en el día a día, a nivel profesional, creo que es como una prolongación de nuestra mano. Yo utilizo el teléfono incluso para escribir las reuniones de escaleta. Imagínate, lo utilizamos para todo, para las fotos, para guardar las cosas personales de nuestros hijos. Pero luego es verdad que tengo mucha capacidad de desconectar en vacaciones. Cuando tengo tiempo libre no me importa en absoluto, dejo el móvil por ahí tirado y puedo estar cuatro o cinco horas sin consultarlo. Además, si estoy cenando con amigos el móvil siempre lo tengo guardado. Eso es así.

Tus hijos todavía son muy pequeños, pero ¿temes que se empiecen a hacer mayores y comiencen a coquetear con las redes sociales?

Pues mira, te puedo decir que, a día de hoy, con tres años que tiene la mayor y dos años que tiene el pequeño, no han tocado un teléfono. Steves Jobs y Bill Gates no les dieron teléfonos a sus hijos hasta los 12 años. Entonces alguna razón habrá. Ya tendrán tiempo para las tecnologías y también para utilizar el teléfono. Lo que sí te puedo confesar es que voy a aguantar lo máximo que pueda sin proporcionarles nada que ver con el mundo de las tecnologías.

¿Y ellos cómo se llevan con esa diferencia de edad tan pequeña?

Pues se llevan. Se aman y matan a partes iguales (se ríe). Es verdad que ahora estamos viendo un poquito la luz, porque empiezan ya a jugar juntos, a ser más independientes entre ellos, a necesitarse para jugar y se quieren muchísimo, hacen cosas que te los comes, pero luego, como todos los niños, esto lo quiero yo, y yo también, y se lía.

Además, continuas con la marca de ropa que creaste junto a Sara Carbonero ¿Qué tal os va?

Estamos bastante contentas, ya que va tan bien y además cada colección que pasa es una evolución, es un paso más. Es una marca ya asentada, que la gente reconoce perfectamente y sobre todo, que estamos muy cuidadas por detrás y que sigue manteniendo esa esencia de lo que fue el blog cuando se fundó esa gran familia.

¿Y cómo es trabajar con Sara después de tantos años? ¿Os coordináis bien?

Somos como hermanas en todos los sentidos. A mí me gusta una cosa y a ella otra, y de esta manera nos complementamos. Yo soy como más la compradora estándar y ella está como mucha más enfocada a la moda, entonces es verdad que hacemos el tándem perfecto.

¿Cómo se encuentra ella tras el susto de salud que nos dio esta última vez?

Ella se encuentra muy bien y muy recuperada.

Me imagino que no te separaste de su lado.

Como te he dicho, somos como hermanas en todos los sentidos. En lo bueno y en lo malo.