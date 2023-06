La reflexión de Isabel Gemio tras la hospitalización de su hijo

"Después de la tormenta, llega la calma", con estas palabras Isabel Gemio hacía partícipes a sus seguidores en redes de un tiempo complicado. Su hijo mayor Gustavo -que padece la enfermedad rara de distrofia muscular de Duchenne-, ha permanecido en el hospital un total de 20 días. La periodista, de 62 años, aprovechaba para compartir una sincera reflexión sobre la vida.

"Aunque nunca salimos igual después de cada tormenta, me siento afortunada y más fuerte. Gracias inmensas por vuestros cariñosos mensajes de estos últimos días", añadía la presentadora dejando claro que había sido un capítulo duro. Además, realizaba la siguiente reivindicación. "No todos los días son azules y soleados. Esos que no mostramos. Por ello, valoramos tanto cuando se recupera la normalidad, y podemos descansar. Ojalá, también podáis hacerlo quienes estáis en circunstancias parecidas. Sé de personas que no pueden dejar de cuidar a su hijo, a su madre.. Por ello, es tan importante que las personas dependientes tengan un asistente personal. Es inhumano que toda responsabilidad caiga en el entorno familiar". Una demanda que trasladaba a la esfera política. "No oigo a ningún político hablar de ello, ni aún estando en campaña electoral. Ni de que vayan a rebajar las listas de espera de quienes han solicitado ayudas de la ley de dependencia".

El regreso de Isabel Gemio a televisión

Hace tan solo unos días que Isabel Gemio regresó a la que fuera su casa, Antena 3. Lo hizo de la mano de Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'. Una sincera entrevista en la que reconocía que había aprendido a vivir la vida en presente. "Porque si no te la pasas echando de menos". Asimismo, indicaba que solo sentía agradecimiento. "Yo soy una persona más insegura de lo que parece. Yo me he creado una coraza porque soy una persona muy vulnerable muy sensible. El mundo no está hecho para las personas sensibles".

Tras la entrevista quiso compartir cómo se había sentido de vuelta a un plató. "Feliz reencuentro con tantos compañer @s de Antena 3. ¡Cuántos recuerdos! Algunos me han emocionado con sus abrazos. Vivimos juntos momentos inolvidables. Gracias a todos", afirmaba vía redes sociales. Aprovechaba para agradecer el cariño de la presentadora. "Y a Laura Sánchez por la sorpresa que me ha dado. Ella es alguien a quien yo admiro mucho. Tiene la enfermedad de Artogriposis Múltiple Congénita. Es una de las protagonistas del documental Manual de Resiliencia. Una bonita tarde. Gracias compañer @as".