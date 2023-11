Vídeo: @eltivipata

La Infanta Sofía fue una de las grandes protagonistas, en la sombra, de la Jura de la Constitución de su hermana. El pasado 31 de octubre pasará a la historia como el día en el que la Princesa Leonor inició, formalmente, su carrera hacia el trono. A sus 18 años recién cumplidos, protagonizó la cita institucional más importante hasta el momento al fijar su compromiso y lealtad con la Carta Magna. Un gesto ineludible que le acerca, más si cabe, a sus concuidadanos. Esta fecha señalada fue el pistoletazo de salida de lo que ha pasado a denominarse como la 'Leonormanía'. No es para menos. Su temple y saber estar, así como los continuos gestos de cariño que dedicó al Rey Felipe VI y la Reina Letizia (y estos le correspondieron), le han valido el fervor. La Infanta estuvo al lado de su hermana en todo momento, dándole su apoyo incondicional con sus continuas miradas cómplices. Ahora se ha desvelado una divertida anécdota nunca vista que protagonizó la hija menor de los Reyes durante el citado evento. El vídeo ya acumula miles de reproducciones en Twitter.

El pequeño error de protocolo de la Infanta Sofía que sí quedó registrado

La Jura de la Constitución fue retransmitiendo de inicio a fin por todas las televisiones de alcance nacional. Quien no estaba frente al televisor o escuchando la retransmisión, acudió 'in situ' a las calles de Madrid para presenciar la especial jornada. Nadie quiso perderse una cita histórica que, probablemente, muchos de nosotros nunca volveremos a presenciar. El despliegue mediático fue inmenso y pareciera que todo quedó registrado y comentado durante ese día y los posteriores. Nada más lejos de la realidad.

Hubo muchos gestos espontáneos entre los miembros de la Familia Real. Probablemente el que más llamó la atención fue el que tuvo como protagonista la coleta 'rebelde' de la Princesa Leonor. Se pudo comprobar en varias ocasiones cómo, tanto la Reina Letizia como el Rey Felipe VI le colocaban una y otra vez su larga melena hacia atrás. Esto con el objetivo de que no le 'afeara' el perfecto 'look' que lució. Aunque la Infanta Sofía no se vio envuelta en este gracioso baile de coleta va coleta viene, si acaparó todas las miradas por un pequeño error de protocolo. Fue durante el posado, cuando estuvo a punto de situarse entre su madre y el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Sin embargo, antes de subirse al estrado, dio un paso hacia atrás para ubicarse en el sitio correcto: al lado de su hermana.

El divertido momento de la benjamina de la Familia Real que ahora sale a la luz

Pero ese no fue el único 'momentazo' y ahora lo sabemos. Ha sido gracias al usuario de Twitter @eltivipata, quien ha compartido la anécdota inédita de la Infanta Sofía. En el vídeo se puede ver a los Reyes y sus hijas recorriendo el Salón del Trono Palacio Real, después de que Leonor recibiera el collar de la Orden de Carlos III. Los cuatro están a punto de marcharse de la gran sala, hasta que don Felipe ve a los miembros de la prensa y se dirige a ellos. La Reina Letizia y la Princesa Leonor imitan su cambio de rumbo y le siguen.

No, en cambio, la benjamina de la Familia Real. Mientras esto sucede, la hija menor de los Reyes continúa caminando hasta, casi, alcanzar el otro lado del salón. Al verse sola, y en un gesto más que divertido, la joven se da cuenta y recula, al tiempo que interpreta una gran sonrisa, consciente de su 'error'. El vídeo ya acumula miles de reproducciones en la red social del pajarito azul. y cientos de 'Me gusta' y comentarios alabando el gracioso momento. "A mí encanta esta chica... Espero que siga así de despistada", ha escrito una anónima. "Me recuerda a cuando, una vez con mi familia, yo me bajé del metro en la parada correcta y ellos se quedaron en el vagón. Todavía discutimos sobre quién se perdió", ha contestado otro usuario. El vídeo ha tenido tanto éxito que hasta el escritor Carlos Clavijo lo ha 'retuiteado'. "Muy fan", ha escrito.