Cualquiera diría que se trata de un déjà vu, pero no. Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia vuelven a ser compañeros de trabajo. Aunque dicen que no es conveniente mezclar el trabajo con la vida personal, ambos han decidido desafiar este consejo y ser de nuevo empleados de una misma empresa. La revista SEMANA publica este miércoles todos los detalles de su nueva andadura profesional y es que, según ha podido saber este medio, ahora trabajan mano a mano en una pequeña constructora situada a las afueras de Vitoria. Fotos e información exclusiva que demuestran que el ex de la Infanta Cristina vive un dulce momento en el amor y también en el plano laboral.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia se conocieron en el bufete Imaz & Asociados en Vitoria

En las páginas interiores de nuestro último número podrás descubrir cuándo dejó de trabajar Ainhoa Armentia en el bufete donde conoció a Iñaki Urdangarin. Ambos coincidieron allí tras la salida de prisión del exduque de Palma, una etapa en la que no pudieron evitar que se filtrara su historia de amor. Fueron pillados paseando de la mano y se supo incluso el sueldo que él percibía mensualmente, cantidad que, por cierto, nada tenía que ver con su salario como empresario.

Los nuevos puestos de trabajo de Iñaki Urdangarin y su novia

Meses después de convertirse en los auténticos protagonistas de la crónica social, esta revista sabe qué puestos desempeña la pareja en la actualidad. Un giro de 180 grados del que te informamos y que complementamos con imágenes de su nuevo día a día, jornada pausada y que parece agradar mucho a los integrantes de la pareja. Felices con ello, se vuelve a evidenciar que han sabido adaptarse a los tiempos y, sobre todo, encontrar su hueco tras el vendaval.

Fotos exclusivas de la pareja durante su jornada laboral en una constructora

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia están enamorados y han logrado superar cualquier escollo en su relación sentimental, tal y como dejan claras las imágenes que desde este miércoles 18 de octubre están en los kioscos. Una historia de amor que, aunque ha tenido altibajos, se afianza y fortalece con el tiempo. Al igual que el trabajo que tanto echaba de menos el que fuera yerno del Rey Juan Carlos. Cabe recordar que para Urdangarin no ha sido fácil reinsertarse tras ser por varios delitos en el caso Nóos. Por esta razón, este nuevo empleo tiene todavía mucha más importancia en su vida.

Dos años después de disfrutar del tercer grado, Iñaki Urdangarin se comporta como uno más entre sus compañeros. Lejos de lo que se había llegado a decir no tendrá un sueldo de 300.000 euros en una empresa del IBEX, sino un puesto mucho más modesto. Un lugar en el que no siente juzgado y donde además tiene la suerte de trabajar junto a alguien en el que confía plenamente: su novia Ainhoa Armentia.

Semanas después de que se publicaran los detalles de su acuerdo de divorcio con la madre de sus hijos, en la revista SEMANA destapamos su realidad laboral en exclusiva. Un amplio reportaje que ve la luz por primera vez en este medio y que llega tras confirmarse que Iñaki Urdangarin no recibirá indemnización millonaria por parte de la madre de sus cuatro hijos.