La impresionante casa de campo que enseñan David Beckham y Victoria Beckham en Netflix

Después de mucha espera, el día ha llegado. David Beckham ha estrenado este pasado 4 de octubre su docuserie en Netflix. Y no solo él juega un papel importante al ser el protagonista, también podemos ver a su mujer, Victoria Beckham, hablando de cómo ha sido su vida al lado de uno de los jugadores de fútbol más importantes del nundo. Ha habido momentos duros, pero también hemos podido conocer qué fue lo primero que compró David Beckham con su primer sueldo.

Gran parte del documental se ha grabado en la casa de campo que David Beckham y Victoria Beckham tienen en Cotswolds, a dos horas de Londres. No han dudado en abrir las puertas de esta vivienda, a la que la familia se traslada siempre que quiere encontrar la calma, el relax y la desconexión. Porque está alejada de la gran ciudad, donde tienen además, una mansión valorada en 31 millones de libras.

Una casa de campo que se encuentra a dos horas de Londres

Pero esta vivienda en medio del campo está valorada en más de 12 millones de euros. Allí, la familia consigue escapar del ritmo frenético de la ciudad. Se trata de un refugio en el que están rodeados de naturaleza. De hecho, el mismo David ha construido una granja de abejas, en la que pasa gran parte del tiempo, que precisamente muestra en su docuserie de Netflix.

Está situada en una zona exclusiva, lo que le permite no solo estar rodeado de naturaleza por todos lados, también les permite no tener vecinos cerca y así mantener la privacidad. Aunque la vivienda es grande, el terreno exterior lo es más. No solo pasa tiempo con sus abejas, también aprovecha las horas del día para arreglar el jardín junto a sus hijos. También cuentan con un granero y una zona en la que han colocado una piscina de inmersión de madera. David Beckham se da algunos baños ahí cuando lo necesita, pero ¡está a dos grados bajo cero!

Una vivienda que respeta el entorno

Es el mejor lugar para descansar. De hecho, hasta allí se desplazan para pasar las fechas más señaladas, como la Navidad. Pero también se trasladaron allí para pasar en familia los meses más duros de la pandemia. Victoria Beckham ha sido la encargada de decorar toda la casa. Los muebles respetan el estilo de una casa de campo. La casa cuenta con una vivienda en el exterior para recibir a invitados y que se respete su intimidad. El matrimonio no ha dudado en hacer una reforma para construir baños en esta vivienda. El hecho de que se encuentre en medio de la naturaleza les lleva a aprovechar el entorno, dando paseos al aire libre e incluso montando en bici.

1 de 10 Paredes de ladrillo visto 2 de 10 Una cocina con ventanal al jardín 3 de 10 Techo de madera 4 de 10 Muebles en color verde y una chimena en la cocina 5 de 10 Pasillos que conectan las diferentes estancias 6 de 10 Rincones con mucho encanto 7 de 10 Una terraza exterior con mesa y sillas para las comidas familiares 8 de 10 El jardín de las abejas 9 de 10 Sus hijos comparten esta afición con su padre 10 de 10 Y una barbacoa en el exterior