La hermana de Sergio Ramos habla de la crisis del futbolista con Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio han pasado unos meses de mucho revuelo mediático por culpa de los rumores que apuntaban a que atravesaban una crisis matrimonial. Pero las Navidades llegaron y sus reapariciones dejaron claro que no, que seguían juntos. De hecho, se han dejado ver con la familia del futbolista en Sevilla durante las fiestas. Ahora Miriam, la hermana de Sergio ha reaparecido durante uno de los desfiles de SIMOF (Salón Internacional de Moda Flamenca) y ha querido hablar de las semanas tan complicadas que ha pasado el matrimonio, que ha estado en el foco.

Miriam Ramos mantiene una relación increíble con su hermano. Y por ende, con su cuñada. Aunque no se dejan ver juntas públicamente, ella ahora ha querido defenderlos de manera rotunda. De hecho, insiste en que no hay crisis entre ellos: "Sí, todo es mentira, ellos están estupendamente, como siempre, y ya está, todos felices", ha declarado la hermana de Sergio Ramos rotunda. Y no puede ocultar sus dudas sobre la procedencia de esos rumores: "No sé de dónde salen los rumores, la gente, que inventa. Pero están estupendamente, que es lo importante", ha terminado diciendo a las cámaras de Europa Press.

Miriam Ramos se pronuncia sobre los rumores de crisis entre su hermano y Pilar Rubio

Y las palabras de Miriam Ramos no hacen más que confirmar que Sergio Ramos y Pilar Rubio siguen juntos. De hecho, vivieron una Nochevieja de lo más romántica en la finca sevillana en la que viven desde que el futbolista fichó por el Sevilla F.C. Y es que despidieron un año increíble para ambos, pero que ha estado marcado en las últimas semanas por los rumores de crisis. SEMANA ha publicado en todo momento que esos rumores no eran ciertos, sobre todo porque muchas personas que residen en Bollullos de la Mitación, Sevilla, lugar en el que se encuentra la finca, nos han desvelado que es muy habitual ver a la colaboradora de televisión por allí, haciendo recados e incluso saliendo a comer a los restaurantes de la zona.

Pilar Rubio fue muy rotunda hace unas semanas cuando presentó el programa 'Make Up Stars'. La colaboradora de televisión dio unas declaraciones de lo más rotundas, en las que dejaba más que claro que no había crisis: "Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo". Y no puedo evitar mostrarse molesta con los rumores: "Pero es verdad que es un poco triste que confundáis a la gente a veces con declaraciones que no tienen mucha base. Os agradezco el interés y de verdad, no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé… tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso".

Pilar Rubio, a caballo entre Sevilla y Madrid

Lo cierto es que los rumores estallaron por culpa de las pocas apariciones públicas que hicieron juntos Sergio Ramos y Pilar Rubio. Ni en eventos ni en las redes sociales. Eso hizo pensar que podrían estar atravesando una situación complicada, una crisis matrimonial. Pero la realidad es que la colaboradora de televisión, que está feliz y encantada con vivir en la capital hispalense, tiene que estar a caballo entre Sevilla y Madrid. Eso le obliga a pasar mucho tiempo fuera de casa. Eso sí, trata de concentrar todas sus obligaciones en el día para volver a la finca sevilla cuanto antes, ya que es allí donde está la familia al completo.