Han pasado dos meses desde que Laura Escanes y Risto Mejide anunciaran su ruptura y, desde entonces, la vida de ambos ha cambiado de forma considerable. Ella ha rehecho su vida con Álvaro de Luna con el que, por cierto, acaba de viajar a México y él asegura estar soltero, aunque haya usuarios de redes sociales que digan lo contrario. Esta misma semana la influencer daba me gusta al comentario de un seguidor que decía que el presentador ya estaba con otra mujer, una reacción por la que ha sido preguntada Escanes en su última cita. A la joven los periodistas le han planteado la posibilidad y preguntado qué opinaría si su ex diera una nueva oportunidad al amor, pero ¿qué ha dicho?

Vídeo: Europa Press

Laura Escanes se toma con mayor naturalidad estar en el centro de todas las miradas. La prescriptora de moda está ilusionada de nuevo y, aunque no quiere poner etiquetas a su relación, los hechos hablan por sí solos. SEMANA le vio saliendo de su nueva casa con el artista, lo que demuestra que Álvaro de Luna está muy presente en momentos importantes de su vida. Sobre él y su periplo también le han preguntado, así como sus planes en Navidad, siendo este el primer año para su pequeña ya con sus padres separados.

La catalana de cara a la opinión pública prefiere mostrarse cauta y, aunque su sonrisa le delata, quiere ir con pies de plomo. «Si es que estamos en ese momento. Tenemos que disfrutar y no pasa nada. Si en algún momento os tengo que decir ‘os tengo que contar novedades sobre mi vida’ yo las cuento, pero de momento, poco a poco, el tiempo dirá«, ha dicho Escanes en este encuentro celebrado el martes 29 de noviembre. Con muchos proyectos sobre la mesa, Laura desea seguir cumpliendo sueños tanto a nivel personal como profesional, aunque si se quedara como está también estaría feliz.

La propia Laura se ha dado cuenta de que hablar abiertamente de ciertos aspectos de su vida le ayuda a normalizar. Ella misma contaba a sus oyentes del pódcast ‘Entre el cielo y las nubes’ que su psicóloga le decía que no compartir nada le creaba una ansiedad que le jugaba malas pasadas: «Antes compartía mucho y de repente compartí muy poco, precisamente por eso, por protegerme porque veía que a lo mejor no debía compartir tanto y tenía como que guardar muchas cosas para mí, fue como el efecto rebote y guardé muchas como hasta casi mi personalidad y era todo demasiado family friendly, blanco, neutro… y eso me apagó (…) Estoy sin voz y la psicóloga me lo ha dicho, es por todo lo que te callas, por la ansiedad que tienes, vas acumulando muchísimas cosas».

La influencer tiene ciertos temores de cómo sus declaraciones o confesiones pueden afectar ya sea a su hija o al padre de esta, Risto Mejide. Aunque procura pensar poco en su ruptura, reconoce que tiene días buenos y malos, pues para ninguno de los dos ha sido fácil gestionar y hacerse a la idea de que su separación ya no tenía vuelta atrás. No te pierdas todas las declaraciones de Laura Escanes en el último evento al que ha asistido, pues responde a la mayoría de las preguntas de los reporteros asistentes al photocall por el que han pasado otras muchas famosas de la crónica social.