María Teresa Campos le quiere y le trata como el hijo que nunca tuvo. Así nos lo dijo ella misma a SEMANA en su última entrevista. Y él la quiere como la madre que se le fue hace unos años. Son inseparables. Él se desvive por la periodista. Vive por y para ella. Y su novia también. Y lo hacen encantados, porque quieren a Teresa de manera incondicional. Gustavo lleva con ella casi treinta años, toda una vida. Y en los últimos años es él quien se encarga de ella, quien pasa tiempo con ella. Pues a pesar de todo ello, de un tiempo a esta parte su figura incomoda y genera dudas para alguna de sus hijas.

“Es totalmente injusto lo que se está haciendo con Gustavo y que permitan que en el programa en el que trabajan digan lo que dicen de él y que dejen entrever determinadas cosas. Y no salgan en su defensa. No se lo merece. Es una persona que ha sacrificado su vida personal por dedicársela a Teresa Campos. Lo que no hace ningún hijo. Está disponible para ella las 24 horas del día de lunes a domingo. Libra un día pero si le necesita ahí está él”, nos indica una persona que conoce perfectamente a Gustavo y la relación que tiene con María Teresa Campos.

Gustavo, en el punto de mira

De un tiempo a esta parte está recibiendo ataques injustificados. Se le ha acusado de filtrar información cuando, como nos aseguran, “es de esas personas que valen más por lo que calla que por lo que cuenta. Si él hablara España se llevaría las manos a la cabeza”. Los que le conocen nos aseguran que “si hay alguien discreto es él. De la misma manera que si hay alguien que protege y protegerá a María Teresa es él. Él no filtra información a la prensa. El no haría nada que perjudicara a María Teresa”.

Terelu sí ha salido en su defensa. Al menos este viernes en ‘Sálvame‘: “Si hay alguien que ha impedido que haya una sola imagen de mi madre entrando en el hospital o saliendo del hospital es Gustavo”. Y ha continuado: “Desde luego en mi casa no hay ninguna duda sobre Gustavo… Pido que esto se pare porque a la única que se puede hacer daño es a la persona que está en un momento muy vulnerable”. Por último, concluía: “Mi lealtad sigue siendo hacia Gustavo. ¿Ha quedado claro?”. Clarísimo. Terelu, al menos de cara a la galería, le defiende y reconoce su importante labor con su madre, aunque fue la encargada de generar dudas sobre él hace varias semanas con la supuesta filtración de una comida en casa de la matriarca del clan a la que acudieron Rocio Carrasco, Fidel Albiac, Alejandra Rubio y Kiko Hernandez. Pero sabe que le necesita, y más ahora.

El cabreo de Gustavo con Carmen Borrego

Pero Carmen Borrego, de quien varios compañeros han querido dejar entrever que fue la responsable de la filtración del ingreso de María Teresa Campos en una clínica de Madrid el pasado martes, no ha dado la cara por él. Escuchó en boca de Kiko Hernández una acusación muy grave y no dijo ni mú. Se limitó a decir que “si lo cuenta Kiko yo no tengo por qué dudarlo”. Algo que cabreó y mucho a Gustavo, quien le envío un mensaje llamándola “sinvergüenza”.

“La estrategia de Kiko Hernández es clara. Quiere cabrear a Gustavo y enfrentarle a Terelu y Carmen para que estalle y cuente todo lo que podría contar de ellas. Eso sería un contenido brutal para el programa. Y si para ello tiene que decir que graba a las Campos y que existen miles de horas de audios para que estas, sobre todo Carmen, caiga, ataque a Gustavo y este responda saque a la luz alguna cosita con la que liarla gorda”, nos apunta un colaborador de ‘Sálvame’. Por eso Terelu llamó en directo a Carmen para decirle que no entrara al trapo y que no hablara. Que se callara. “Terelu sabía perfectamente lo que se estaba intentando y que Carmen podía meter la pata, decir cualquier cosa y provocar una reacción de Gustavo. Por eso la llamó. Ella sabe que es mejor tener a Gustavo de amigo que de enemigo”, nos comenta esta persona que comparte programa con Terelu y con Carmen.