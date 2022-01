Marta Riesco pasadas las 5 y cuarto de la tarde de este martes se enfrentó en directo a Anabel Pantoja. Ella desde Vitoria y la sobrina de la tonadillera desde el plató, en Madrid. Tras confirmar que le había interpuesto una demanda a la colaboradora de ‘Sálvame’ y que la sentaría «en el banquillo como a su tía», su nombre empezó a correr como la pólvora en redes sociales. El cara a cara fue tenso, tanto que ‘El programa de Ana Rosa’ ha tomado cartas en el asunto. Fuentes de toda solvencia y que son conocedoras de cómo se vivió todo, revelan a SEMANA en exclusiva la bronca que recibió Marta Riesco por parte de ‘El programa de Ana Rosa’ tras su polémica intervención en ‘Sálvame’. «Justo tras terminar la conexión en la que estaba Marta con Kike Calleja, es cuando Marta recibe una llamada del programa y le echan una bronca monumental. Le dijeron que volviera a Madrid volando», dice una fuente de primera mano a esta revista. Dicho y hecho, pues este miércoles ya no ha aparecido desde allí en pantalla.

Si bien nos aseguran que Marta Riesco se encontraba en Vitoria por petición propia para cubrir todo lo referente a Iñaki Urdangarin, ahora han decidido fulminarla en este tema. «Le reprochan que se haya convertido en personaje, que ayer diera tantos minutos a ‘Sálvame'», explican. Y es que ‘Sálvame’ y ‘El programa de Ana Rosa’ son dos programas rivales, ya que pertenecen a dos productoras diferentes. Por ello, han tomado la drástica decisión de prescindir de Marta Riesco en Vitoria, siendo ahora una compañera de ‘Ya son las ocho’ quien se ocupa de su labor. «‘El programa de Ana rosa’ en este momento no tiene nadie allí y ahora será Estefanía la que lo cubra este asunto», desliza a SEMANA alguien que ha vivido muy de cerca la bronca que Marta Riesco recibió por su actitud en ‘Sálvame’.

Así las cosas, SEMANA puede confirmar que el equipo de Ana Rosa ha fulminado a Marta Riesco de su cobertura en Vitoria y ya se encuentra en la capital tras ser abroncada. Sus jefes no entienden que si solo quiere ser reconocida por su trabajo, forme parte de careos como el que hace unas horas vivió con Anabel Pantoja. Marta Riesco ya ha vivido en su piel la primera consecuencia laboral sobre la cual no ha querido pronunciarse todavía. Cabe señalar que durante una primera conexión con Marta Riesco, quien fue abordada por Kike Calleja en las inmediaciones al despacho donde trabajan Urdangarin y Ainhoa Armentia, ella demostró no tener pelos en la lengua.

Indignada porque Anabel dijera hace solo unos días que supuestamente había protagonizado un encuentro sexual con otra mujer, Marta Riesco se dirigió a ella. «Según me cuentan los abogados me dicen que sí tiene que tener miedo, va a tener que dar muchas explicaciones a la justicia. Ella se cree que hace gracia. Voy por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja», dijo la reportera. A la vuelta de publicidad todo cambió y Marta Riesco mostró una actitud completamente esquiva. Ya no quería decir nada ni dar declaraciones y es que solo unos segundos antes había recibido la llamada de ‘El programa de Ana Rosa’ que SEMANA ahora te detalla en exclusiva.