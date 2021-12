Este año 2021, Terelu Campos y Carmen Borrego lo han pasado entre disputas. No solo entre ellas, sino también con otros satélites de su universo, pero lo que más interés ha despertado en el público es cómo las hijas de María Teresa Campos han roto su idílica relación para pasar a una especie de guerra de guerrilla con cruce de acusaciones y reproches velados. Las hermanas están separadas y una desde ‘Sálvame’ y la otra desde ‘Viva la Vida’ tratan de encontrar su sitio en el ‘show business’, ahora de forma independiente. Pero si buscan un sitio, Google ya se lo ha dado. Y es que cada vez que escribimos su nombre en el buscador de internet se genera una información muy valiosa.

Desde la revista SEMANA hemos investigado la evolución del interés que ambas despiertan en el público a través de una plataforma conocida como ‘Google Trends’. Les detallamos cómo hemos realizado los parámetros de medida y después los resultados obtenidos, que son bastante esclarecedores no solo para determinar quién llama más la atención de los dos, sino también por qué motivo, en qué zonas de España y qué quiere saber la gente de ellas. Para no perdernos, a Terelu Campos le corresponde el color azul y a Carmen Borrego el rojo. Se ha limitado la búsqueda a los últimos 12 meses y también a la región de España. También, para evitar interferencias, se ha filtrado los datos para atender tan solo a los referentes a la sección “gente y sociedad”, para así solo obtener los resultados que nos atañen.

Terelu Campos interesa más que Carmen Borrego

Una vez aclarado cómo hemos llegado a esta conclusión, ya podemos afirmar que Terelu Campos genera más interés que Carmen Borrego entre los usuarios de Google y es que son muchos más los que han buscado noticias sobre la primera y no tanto sobre la segunda. Eso sí, siempre con matices y es que ha habido temporadas en las que Carmen Borrego brillaba más que su hermana, el público quería saber más sobre ella y acudía a Google a saciar su interés con información. Una atención que ha fluctuado en los últimos 12 meses y que puedes comprobar en la siguiente gráfica:

Como se muestra en la gráfica, el azul predomina frente al rojo, por lo que podemos afirmar que Terelu Campos ha llamado más la atención que Carmen Borrego en este año 2021. La media de los datos de todo el año es clara y sentencia que Terelu ha sido el doble de atractiva para los usuarios de Google que su hermana en una relación de 12 a 6. Pero no ha sido así a lo largo del año. La primera quincena de febrero la reina del cortijo era Carmen Borrego y no es casual. Se debe a la bronca que mantuvo con su sobrina, Alejandra Rubio, en ‘Viva la Vida’ y que supuso el inicio de una tensión que ha llegado hasta hoy. Lo negaron, después lo matizaron y más tarde confirmaron que entre ellas no había buena sintonía y cada una se quejaba de los pasos de la otra. Terelu se mantuvo al margen.