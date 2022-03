Este fin de semana, Ana María Aldón se sentaba en el plató de ‘Viva la vida’ y hablaba de la crisis matrimonial por la que está atravesando su relación con Ortega Cano. El diestro siempre ha mostrado su admiración por Rocío Jurado y en más de una ocasión ha llegado a decir que «siempre será el amor de su vida». Unas palabras que tampoco llega a entender del todo la diseñadora, que asegura que aunque ella no es Rocío Jurado, sí que es persona. La colaboradora reclama su lugar en su casa, ya que no se siente del todo conforme. A pesar de que ella ha dado a entender que su matrimonio está atravesando una crisis, Gloria Camila Ortega se sienta en el plató de ‘Ya son las ocho’ y niega de manera rotunda que su padre y Ana María tengan una crisis. Aunque quiere dejar claro que todo lo que está ocurriendo alrededor le está afectando a su padre.

Gloria Camila «no comprende» las palabras de Ana María Aldón sobre su crisis con el torero

La joven siempre intenta mantenerse al margen de todo lo que ocurra en la vida personal de los suyos. Al igual que no ha querido hablar de la posible ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar, no ha querido dar muchos detalles sobre en qué punto está la relación entre su padre y Ana María Aldón. Sin embargo, si que ha querido explicar que todo lo que está ocurriendo a su alrededor le está pasando factura. Además de que no le ha gustado de que la diseñadora contara sus problemas matrimoniales en un plató de televisión: «Yo con este tema pue voy a ser muy breve. Es verdad que yo no lo vi en directo. Me entero después y me puse el programa. Evidentemente, a mí, personalmente, no comparto el que dé esas declaraciones suyas públicamente«, ha comenzado diciendo.

Gloria Camila ha querido explicar el por qué de sus palabras: «Pero porque creo y considero, y siempre lo he dicho, que creo que las cosas de casa se queden en casa. Es verdad que puedo comprender lo que ha querido decir pero es verdad que también que vi un poco de alegría en ciertos compañeros y colaboradores en que diera ese tipo de titulares. Pero me voy a quedar con lo que voy a explicar«, ha continuado explicando a Sonsoles Ónega, que quería saber su opinión sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas.

La joven asegura que estos meses no están siendo fáciles para ellos

«Últimamente yo sé que es verdad que no es la mejor etapa ni de mi padre ni de la familia en general. Mi padre, además, es una persona que todo lo siente muchísimo, que no le gusta nada las polémicas ni las discusiones», ha dicho. Y es que hay que recordar que a la serie documental de Rocío Carrasco hay que sumarle todos los recuerdos a los que se tiene que estar enfrentando en los especiales a Rocío Jurado. No está siendo fácil para el torero.