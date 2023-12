Gloria Camila confiesa sus planes de maternidad

Gloria Camila no descarta pasar por el altar y convertirse en mamá, aunque todavía "no es el momento". La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado atraviesa uno de sus mejores momentos junto a David García, a quien asegura que le encantaría dar el 'sí, quiero' y no le importaría ser ella quien diera el paso de pedirle matrimonio: "A mí me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre. O sea, a mí me encanta todo eso, soy muy clásica. Obviamente, entra en mis planes, pero no es el momento. Pienso que hay que pedirlo en el momento que te apetezca, para mi es más bonito que lo pida el chico, pero no me importaría pedirlo yo". Así lo desvelaba en su visita a la SICAB, como cada año, donde ha vuelto a defender la importancia de visibilizar la adopción. "Tenemos que darle un poco más de visibilidad porque lo están usando un poco como tabú, que es un tema que mucha gente no lo habla o no lo dice por 'miedo a' y lo ve algo negativo", lo que me parecía indignante pues era que se utilizase el tema de la adopción para criticar a alguien como un insulto. Y es que creo que adoptar y el ser adoptado es una acción súper bonita de amor y hay que agradecer el que te estén dando una nueva vida y nosotros dar la vida a nuestra nueva familia".

Estas últimas semanas Gloria Camila se ha mostrado muy defensiva sobre este tema, y es que considera "indignante" que se utilice la adopción como un insulto y se trate como un tema tabú. Por eso no ha sorprendido que desvele querer ser madre adoptiva. Ha asegurado que le encantaría tener un hijo, ya sea biológico o adoptado, pero es algo que no quiere planear y prefiere que ocurra "cuando llegue". Aunque a Gloria le gustaría adoptar, tiene claro que "es un proceso bastante largo, una lucha bastante dura" y que a muchas familias les lleva años conseguirlo. Lo que está claro es que vive un gran momento en el terreno sentimental junto a su chico, David García, con quien empezó a salir tras su sonada ruptura hace ya cuatro años con Kiko Jiménez y se ha convertido en su gran apoyo y fiel acompañante, incluso, en 'photocalls' y eventos.

