8 Torres, fuera de su equipo

El jugador del Málaga CF se ha ido de vacaciones toda la semana aún teniendo que entrenar con el resto de sus compañeros. Lo cierto es que su situación es dramática. No ha jugado en todo el año, no cuenta para el entrenador y la afición le detesta (pese a ser uno de los capitanes) al entender que desde que sale con Paula no está nada centrado en los objetivos del equipo. Para colmo, tiene uno de los salarios más altos de la plantilla.