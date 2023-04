Ha pasado poco más de medio mes desde que Shakira se mudara de manera definitiva a Miami con sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con Gerard Piqué. Tal y como llegaron en el acuerdo de divorcio, el futbolista se desplazaría todos los meses hasta la ciudad estadounidense para pasar diez días con sus vástagos. Un reencuentro que está a punto de producirse. Será este mismo miércoles cuando Piqué ponga rumbo a Miami para pasar un tiempo con sus hijos y reencontrarse con Shakira después de las últimas polémicas protagonizadas por ambos. Sin embargo, esta visita no será como las acordadas desde Barcelona, ya que el deportista tan solo pasará cinco días junto a los dos pequeños.

Esto ha sido un quebradero de cabeza para los equipos legales de la pareja, que han tenido que resolver el primer problema ocurrido con el régimen de visitas del ex del FC Barcelona. Ambos se reunieron después de Semana Santa para preparar el que será el primer viaje de Gerard a Miami desde la marcha de su ex y sus hijos. Aunque en un principio estaba previsto que Piqué pasara diez días con sus dos hijos, en esta ocasión tan solo estará hasta el 1 de mayo, lo que acumula únicamente 5 días. ¿El motivo? Gerard Piqué pasó los primeros días de abril con ellos, antes de la marcha a la ciudad de Florida, por lo que ya habría consumido algunos de esos días que le corresponden por mes. El próximo mes ya podrá más tranquilo y pasar todos los días previstos con los pequeños, que además coincidirán con las vacaciones escolares de ellos.

Gerard Piqué se alojará en un hotel durante su primer viaje a Miami

Además, según apunta la periodista Lorena Vázquez, Gerard Piqué se alojará en esta ocasión en un hotel. Lo hará muy cerca del domicilio de la de Barranquilla y será el momento perfecto para comenzar a buscar una nueva casa. La idea del futbolista es encontrar un hogar en Miami donde mudarse los días que viaje a la ciudad estadounidense y estar más cómodo con sus hijos, además de ofrecerle más estabilidad a los pequeños. Por lo pronto, este viaje será muy diferente al que tenía en su mente desde que se conociera el acuerdo de divorcio entre la pareja.

Vídeo: Europa Press

En esta ocasión, está previsto que no le acompañe su pareja, Clara Chía. La pareja acaba de llegar de una espectacular escapada a Abu Dabi, donde celebraron el cumpleaños de la joven. A pesar de que Shakira no habría puesto problema alguno a que la actual pareja de su ex le acompañara a Miami, en esta ocasión han decidido que se marche él solo hasta que la situación se normalice un poco. Precisamente, horas antes de que él emprendiera este viaje, la pareja era vista saliendo juntos del parking del domicilio del futbolista en la Ciudad Condal. Están aprovechando el último tiempo que puedan para pasarlo juntos antes de separarse durante varios días y estar a miles de kilómetros de distancia, tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas.