Desde que en el mes de abril Georgina Rodríguez perdiera a uno de sus mellizos nada ha vuelto a ser lo mismo para ella. Limitó sus apariciones públicas y se centró en su familia, aunque poco a poco ha ido recuperando las riendas y volviendo a su rutina. Esta vez ha hecho un alto en su camino para acudir a un tatuador para que le grabe un recuerdo imborrable para ella: su pequeño. La influencer ha aprovechado unos días en Cerdeña para que dibujen en su piel un ángel sujetando una luna en sus manos, una imagen en honor a su bebé fallecido.

Aunque ella no ha desvelado nada acerca de este dibujo tan emotivo, lo cierto es que no ha escondido el boceto que creó el experto para que ella lo luzca siempre en su piel. En concreto, en su antebrazo. Ahí lleva ahora Georgina un ángel que simboliza la inocencia, a los guardianes de las personas y a los seres de luz, por lo que la pareja de Cristiano Ronaldo no ha dudado en que este dibujo era el perfecto para ello. No es la primera vez que se refiere a él en sus redes sociales, donde suele compartir imágenes del cielo durante la noche y un emoji de angelito, dos detalles que ahora quiere llevar para siempre consigo.

Han pasado cuatro meses tras su partida, una etapa que ha intentado sobrellevar rodeada de su familia y amigos. Muchos días en los que pensaba qué dibujo podía hacerle un experto para grabar a su hijo en su cuerpo, siendo un español el elegido para un hecho tan especial. «Gracias Georgina por esta semana. Increíble ha sido tatuarte y conocerte. Grata sensación me llevo…», dice el joven tras compartir un momento tan importante para la de Jaca.

Cabe señalar que Georgina hasta ahora no lucía tatuajes, al menos visibles. La empresaria no tenía tinta todavía en ningún rincón de su piel y solo se ha atrevido a dar el paso en un momento tan desolador como este. Lo ha hecho rodeada de sus amigas, las que ella llama ‘las queridas’, quienes, por cierto, también se han atrevido a pasar por las manos del tatuador y hacerse también un recuerdo imborrable en su dedo. Con casi 40 millones de seguidores, la joven ha vuelto a ser muy activa en sus redes sociales, donde de vez en cuando nos comparte su hoja de ruta y los planes que lleva a cabo a lo largo y ancho del mundo.