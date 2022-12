La eliminación de Portugal en los cuartos de final del Mundial de Qatar ante Marruecos generó las lágrimas de Cristiano Ronaldo. El luso no puso reprimir sus sentimientos de camino al vestuario. Siguiendo el partido muy atenta estaba su pareja, Georgina Rodríguez. La de Jaca no ha dudado en dar un golpe en la mesa por la decisión del entrenador portugués Fernando Santos de no sacar al astro del fútbol desde el inicio del encuentro.

«Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde», ha afirmado la ‘influencer’ en sus stories de Instagram. Georgina Rodríguez mostraba su desacuerdo por lo sucedido. «No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece». Termina este alegato subrayando que la vida «nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Cristiano. Te admiramos». Portugal caía batida ante Marruecos por 1-0 lo que ha supuesto su eliminación del Mundial, posiblemente el último que juegue Cristiano Ronaldo, que actualmente tiene 37 años.

Georgina Rodríguez, el mejor apoyo de Cristiano Ronaldo

La ‘influencer’ ha estado al pie del cañón animando a su pareja durante los últimos encuentros. También fue tremendamente crítica con el seleccionador portugués cuando Cristiano no salió al campo desde el minuto uno durante el encuentro ante Suiza. «Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre», afirmó entonces. Terminaba su mensaje con las siguientes palabras: «Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más».

La imagen de Cristiano Ronaldo llorando desconsolado al perder ante Marruecos pronto ha dado la vuelta al mundo. El luso entró en el campo en el minuto 50, pero no pudo dar la vuelta al marcador. Por primera vez en los últimos 14 años, ha perdido la titularidad con su selección. El Mundial de Qatar es el quinto que ha jugado en su exitosa trayectoria. Se despide sin poder alzar el ansiado título -el único que le falta en su palmarés-.