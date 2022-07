Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han compartido pocas imágenes de Bella Esmeralda desde su nacimiento. Por ello, cada vez que ve la luz una nueva foto de ella copa titulares, tal y como acaba de suceder ahora. Aunque no tanto por el bebé, sino por el complemento que lleva: un babero de Dior que no está al alcance de todos los bolsillos. El futbolista y la modelo han optado por esta pieza para que su hija no se manche la ropa que lleva debajo, un babero que supera los 300 euros. Aunque es completamente blanco y tan solo tiene las letras de la firma, esta prenda tiene un alto coste debido a que se vende con un pijama y un gorro a juego. Con diferentes diseños y estampados, los padres de Bella Esmeralda se han decantado por el más sencillo.

La niña que llegó al mundo el pasado 18 de abril ha sido muy esperada por parte de la familia. Adorada tanto por sus padres como por sus hermanos, lo cierto es que hemos ido conociendo datos sobre ella a cuenta gotas. Cabe recordar que su nacimiento estuvo marcado por la tragedia con la muerte de su hermano, el otro bebé de Georgina que murió durante el parto. Aunque ella apenas se ha pronunciado acerca de este momento tan complicado, sí que intenta mirar hacia el futuro. Ambos están centrados en todos sus hijos así como en los planes profesionales que les mantienen la cabeza ocupada.

El lujo en su día a día

La pareja suele incluir el lujo ya sea en su ropa, en su casa o en sus rutinas diarias, por lo que no ha extrañado que su hija luzca una prenda tan cara. Suelen lucir firmas de lujo y sus pequeños no iban a ser menos, prueba de ello, la imagen que ha posteado Georgina en el universo 2.0. Bella Esmeralda tiene una belleza innegable y un gran parecido a su hermana Alana, con la que a buen seguro debe tener una relación muy especial, al igual que con el resto de hermanos. En la foto se ve a la niña reposando sobre sus padres mientras duerme plácidamente, una imagen que ha tenido un gran relevancia entre sus seguidores. La de Jaca tiene casi 40 millones de seguidores, cifra que deja claro que sus posts son profundamente analizados por todos.