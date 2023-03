Gabriela, hija de Bigote Arrocet: “María Teresa Campos le pidió 40.000 euros y él se los prestó”

Gabriela Arrocet no es la primera vez que habla sobre la enemistad que tiene con la familia Campos. Tras terminar la relación de su padre, Bigote Arrocet, con María Teresa Campos son muchos los frentes y las brechas abiertas entre todos ellos. En 'Supervivientes' ha aprovechado su paso por la isla para contar todos los secretos que rodeaban a la relación de su padre y la presentadora. Su padre no es mucho menos el "verdugo" de la situación y ellas tampoco son las "víctimas". Mientras que para ella no tiene nada que decir, "solo puras cosas buenas", para sus hijas la situación no es la misma. Se ha señalado que Bigote les habría prestado dinero y es su hija quién lo confirma. "Que las hijas saquen provecho y empiecen a inventar. Las únicas que pidieron plata fueron ellas. Terelu le pidió 1.000 euros, mi papá le pasó 2.000, y María Teresa le pidió 40.000 y se los prestó", revelaba.

Lo cierto es que ella como hija sí veía futuro a la relación, "ya veía que llevaban seis años" y los proyectaba en el futuro. Sin embargo, la relación llegó a su fin porque así tenía que hacerlo. No fue a través de un mensaje como terminó, es algo que tenían hablado: "Le dijo que a la próxima de mal rollo se terminó. Hubo una próxima y terminó, pero no fue por mensaje". Edmundo es un hombre que, a su parecer, "le gusta la tranquilidad y la calma, no le gusta estar cambiando". En todo eso tuvo que ver la situación que les rodeaba y que después, según piensa, se ha demostrado. "Han hablado solo puras cosas negativas pero los años más felices de María Teresa ha sido cuando ha estado con mi papá", afirmaba.

No hay ni una palabra que le crea a Terelu Campos ni a Carmen Borrego, los únicos que tienen credibilidad en esto son su padre y su ya ex pareja, como les explicaba a sus compañeros en Honduras. Quiere desterrar por completo la idea de que su padre, Bigote Arrocet, ha sido un "mantenido" al lado de la familia Campos. Ha recordado, para eso, que "es famoso desde el año 1971" como humorista y que todo se ha complicado. Reconoce que ha tenido la oportunidad de hablar y explicarse pero que no se le ha querido entender: "Ha dado su versión y ha sido tergiversada". La enemistad con ellas viene de largo y, justo antes de su entrada en el reality de Telecinco, tuvo unas palabras para ellas, que fueron rápidamente respondidas: "Siempre supe un poco de la calaña que sois".

Gabriela confirma que Bigote Arrocet está enamorado: "Tiene novia"

La conversación de Gabriela Arrocet en 'Supervivientes' terminó dejando otra inesperada noticia. Bigote Arrocet está muy ilusionado y ha encontrado novia. Es su hija la que confirma esta incipiente relación que le está haciendo seguir adelante: "No guarda rencor a nadie y le desea lo mejor a María Teresa". Su nieto, presente en plató para defender a su madre, ofrecía más datos sobre esta pareja. Es tal la novedad que él mismo solo supo de la existencia de esta novia hace dos días. De momento solo sabe que "mi abuelo está en Brasil y la conoció en Londres". Como es un hombre que no cuenta todo al detalle, no le ha podido confirmar a Jorge Javier Vázquez más al respecto. Ni siquiera cuándo ha dado comienzo esta historia de amor. Al menos sí se sabe que ha sido hace ya una semana, el tiempo que lleva Gabriela en isla sustituyendo a Patricia Donoso tras su abandono.