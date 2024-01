Gabriela Guillén tras las incendiarias declaraciones de Bertín Osborne: "Mi hijo y yo casi morimos en el parto"

Gabriela Guillén está recluida. Ha decidido centrarse en su hijo y no salir del modesto piso en el que, de momento, criará a su hijo con Bertín Osborne. Eso no quita que le duela escuchar a su ex asegurando que "no ejercerá como padre", unas durísimas declaraciones que llegan tras el nacimiento del pequeño. Precisamente desde su refugio ha concedido sus primeras palabras. Un paso al frente en el que desliza cómo de duro fue el día del parto, el cual se produjo el pasado 31 de diciembre y en el que solo estuvo acompañada de su madre. "Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo", ha dicho Gabriela a una persona muy cercana a ella.

Gabriela Guillén cuenta que a su hijo se le enredó el cordón umbilical en el cuello

Según ha revelado el periodista Antonio Rossi en 'Vamos a ver' Gabriela Guillén se ha mensajeado con una persona que ambos tienen en común. Una escueta charla en la que reconoce que su madre "lo pasó fatal" durante el parto y donde da explicaciones acerca de qué sucedió en el paritorio antes de que terminara el 2023. "Dice que perdió el conocimiento durante el parto y que al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También que le dieron arritmias", ha aclarado poco después de recibir el alta hospitalaria. Esta escalofriante información era desconocida por Bertín, pues no se ha puesto en contacto con la paraguaya tras lo sucedido.

Aunque todavía debe someterse a unas pruebas de paternidad que confirmen que el bebé y Bertín tienen vínculo genético, Gabriela ha dado nuevos datos. Importantes y decisivas cuestiones con las que incluso cuenta qué rasgos ha sacado su hijo, características físicas que nada tienen que ver con ella y sí con el artista. "Gabriela ha dicho que el niño es rubio y que tiene hasta las cejas rubias", dice Gabriela, según el tertuliano de Telecinco. Unas palabras que servirían como respuesta a una pregunta que quién sabe si ha pasado por la cabeza del cantante.

A pesar de este miedo tan evidente que Gabriela y su madre vivieron durante el parto, ella está feliz. Está experimentando el sentimiento más heavy del mundo y por esa razón quiere focalizarse en su bebé. Lo demuestra con su silencio, una actitud diferente a la de Bertín Osborne, quien acaba de conceder una entrevista en la revista Hola. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré (...) Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas", ha dicho el también empresario.