Gabriela Guillen y Bertín Osborne se convierten en padres de su primer hijo en común

Tras nueve meses de espera el bebé de Gabriela Guillén ha nacido. Un nacimiento que a ella le ha colmado de felicidad y que, sin querer, se ha visto empañado por la polémica y es que Bertín Osborne no ha estado presente en el gran día. Mucho menos si se tiene en cuenta el mal rollo que existía entre ambos en los últimos meses de su embarazo. De quien sí ha querido estar acompañada es de su familia más cercana, quienes han viajado desde Paraguay para estar a su lado en el momento del parto. Unos días especialmente duros para ella en los que no le quedará más remedio que decidir qué apellidos lleva su bebé, un pequeño que lejos de acercarle al cantante, les ha distanciado todavía más si cabe.

Ha sido 'Así es la vida' el programa encargado de destapar esta buena nueva tan esperada dentro del panorama nacional. Hace apenas unas horas, algunos de los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco podían saber, de primera mano, que Gabriela Guillén ha dado a luz a su primer hijo. Sin embargo, todo apunta a que el presentador no ha sido conocedor de la noticia hasta ahora. Tal y como han indicado los tertulianos, Bertín Osborne ha sabido del nacimiento de su séptimo hijo por el espacio televisivo. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que la relación entre los dos padres del bebé es nula.

Pero sea como fuere, se trata del séptimo hijo para Bertín Osborne, el cual ha llegado de la manera más inesperada no solo para su padre, sino también para todo el panorama nacional. La noticia del embarazo de Gabriela Guillén hacía saltar por los aires la aparente paz del cantante, que tuvo cuatro hijos fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, aunque uno de ellos falleció. Más tarde, el intérprete volvía a probar suerte en el amor junto a Fabiola Martínez, con quien tuvo a dos varones. Ahora el maestro de ceremonias está de enhorabuena al dar la bienvenida a un pequeño que llega para ampliar su familia cuando se espera que también nazca el segundo hijo de Claudia Osborne.

Gabriela Guillén estrena el 2024 con la mejor de las noticias

Gabriela Guillén apostaba por el silencio absoluto para despedir el año. Comenzaba el 2024 del mismo modo, evitando pronunciarse ni dar pistas de cómo estaba o si había nacido ya su bebé. Bertín Osborne seguía sus pasos y apostaba por la misma actitud que su ex. Ni una palabra acerca del momento en el que se encuentra, mucho menos de qué supone para él convertirse en padre de un bebé a sus 69 años. Tras su ruptura intentaron apostar por la cordialidad, pero no fue posible. Se mandaron zascas públicos e incluso se aseguró que Bertín Osborne le había pedido una prueba de paternidad, gesto que sin duda desató la tensión entre ellos. Ahora ya con el hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén habiendo nacido, todas las miradas se posan en ella, quien anunció cuál era su intención en sus primeros días como madre. "Cuando nazca mi hijo me quiero ir lejos o eso espero", dijo con total rotundidad.

Cansada de los giros que ha dado su historia con Bertín Osborne, la joven dio un puñetazo sobre la mesa. Así se lo aseguró a la periodista Beatriz Cortázar, a quien le dijo que haría una prueba de ADN para demostrar que el cantante es padre de su hijo, pero siempre con una condición. Un punto sine qua non al que no estaba dispuesta a renunciar. "Ella va a ir al instituto toxicológico, un lugar cien por cien seguro e imparcial... Un sitio riguroso y con luz y taquígrafo, que no sería la primera vez que en un sitio alguien tiene un amigo", dijo.