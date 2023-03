Gabriela Arrocet: "Mi padre estimaba a Terelu Campos y Carmen Borrego como a unas mascotas"

Gabriela Arrocet y Carmen Borrego se han enzarzado en directo. Las hijas de María Teresa Campos están hartas de que Edmundo 'Bigote Arrocet' hable de su madre y que, ahora, se sume también la hija del chileno para ello. Gabriela ha entrado a través de una videollamada en 'Sálvame', donde ambas han protagonizado un encuentro muy incómodo, lleno de reproches y malas palabras entre ambas. Las hijas de la veterana presentadora no perdonan que su expareja pidiera públicamente que no se apartara a Teresita (así le llama él) de la pequeña pantalla. Unas palabras que ahora Gabriela ha vuelto a pronunciar, haciendo que Carmen Borrego estallara contra ella.

"Yo tuve el honor de conocer a tu mamá, que hizo muy feliz a mi papá y mi papá la hizo muy feliz a ella. Yo solo estoy contestando las ordinarieces y barbaridades que decís tu hermana y tú. Solamente eso", comienza diciendo Gabriela. "Me voy a poner seria y te voy a decir una cosa y te la voy a decir por última vez. Voy hablar yo, que tú llevas hablando mucho de nosotras y mintiendo. Hay una persona que no está bien y hay una persona que está apartada de los medios desde hace mucho tiempo. Lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es callaros y no volverla a nombrar. Ella no os nombra ni os recuerda. Ni le importas tú", respondía la colaboradora de televisión visiblemente muy molesta. "No me callo porque ya no me da la gana. Deja a mi madre en paz", sentenciaba.

Gabriela Arrocet asegura que no quiso conocerlas en Chile porque "supe de la calaña que sois"

Tras escuchar las fuertes declaraciones de Carmen Borrego, Gabriela se ha defendido: "Si no deja hablar, no podemos. Mi papá no habla de tu madre. A él le preguntan. Y él lo que dice es que todos los canales deberían darle una pildorita, un espacio en televisión a María Teresa porque es lo que más ama hacer. Nunca han hablado ni de ti ni de tu hermana porque vosotras nunca habéis tenido ninguna importancia para él. La relación era con tu madre no contigo ni con tu madre". Y añade: "Eso es porque yo no os quise conocer en Chile. Siempre supe un poco de la calaña que sois".

Según Gabriela Arrocet, su padre no guardaba ninguna relación especial con las hijas de María Teresa: "Las estimaba como a las mascotas". Unas palabras que ha llamado mucho la atención a Jorge Javier y a Carmen Borrego. "La que tiene educación", respondía la colaboradora de televisión. "Como mascotas dice", añadía. Tras estas palabras, la hija del humorista ha intentado arreglarlo asegurando que "mi papá estima a todo el mundo como a las mascotas. Sin embargo, lejos de solucionarlo después iba a seguir contra Terelu y Carmen: "Tu hermana no es retrasada. Es tonta. Y tú también", le reprendía Gabriela.

"Lo tuyo es muy fuerte", respondía Carmen Borrego, visiblemente molesta con la hija de Bigote. Tras esto, entraba a plató mientras Jorge Javier Vázquez desplazaba una pantalla con la imagen de Gabriela en directo: "Te lo digo por última vez, no se te ocurra volver a nombrar a mi madre", sentenciaba la hija de María Teresa, ya harta de que Gabriela y el chileno hablen de su madre. Carmen Borrego y Terelu Campos intentan proteger a toda costa a su madre, ya que su estado de salud es muy delicado.