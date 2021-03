Rocío Jurado presenció una discusión entre Antonio David Flores y su hija, Rocío Carrasco, y se metió por medio para defenderla. Aún así, se quedó en shock por la respuesta que este le dio en su propia casa.

Rocío Jurado también fue testigo de algunos de los desagradables sucesos que vivieron Antonio David Flores y Rocío Carrasco como pareja. Su hija lo ha recordado y ocurrió en su casa cuando ha desvelado que ha vivido un teatro durante toda su vida, sobre todo cuando ha visto en el proyector las imágenes de ella y su exmarido cuando supuestamente su relación estaba rota.

«Yo hice un teatro durante toda mi vida», asegura rotunda. Aún así, Rocío Carrasco llega un momento en que no puede más y decide dar el paso definitivo para acabar con todo. «En ese momento dije que ya estaba bien, que no podía seguir así. Yo quería irme para Chipiona. No se lo dije a nadie, le dije que me iba a pasar el verano con mis hijos. Estaba haciendo las maletas y me preguntó que qué estaba haciendo. Le dije que estaba haciendo las maletas porque me iba a por los niños. Le dije que iba a presentar la demanda de separación a la vuelta, en septiembre».

Rocío Jurado se metió en una de las discusiones de Rocío y Antonio David

Tras estas palabras, Antonio David Flores entra en cólera: «¿Te vas a separar? Empezó a gritarme. Me dijo que me iba a cagar. ‘No vas a saber de dónde te van a venir. Te vas a levantar de una y te va a venir otra’. Eso me lo dijo gritando. Mi madre escuchó el te vas a cagar, porque justo estaba pasando por la escalera y lo escuchó».

Rocío Jurado se quedó atónita, según su hija, y no dudó en meterse en la discusión de su hija con el que era su marido: «Subió las escaleras y le preguntó. Antonio David le dijo que se callara, que no conocía a Antonio David Flores. Lo ha cumplido, ha sido la única verdad que ha dicho durante toda su vida. Él sabía el pánico que mi madre tenía a cualquier tipo de escándalo», desvela totalmente rota.

A pesar del intento de ‘la más grande’ de mediar en esta discusión, Rocío Jurado prefirió quedarse a un lado y no seguir opinando para no hacer más bola. Su hija ahora reconoce que era porque siempre ha sentido miedo por los escándalos. Al escuchar las palabras de Antonio David, decide quedarse callada y seguir con su vida.

El duro testimonio de Rocío Carrasco tras dar a luz a su hijo

Rocío Carrasco vivió un infierno total, sobre todo cuando en el hospital, donde tuvo que ingresar su hijo David pocos días después de nacer, vio aparecer muy arreglado a Antonio David Flores. «Me quedé allí durante varios días. Uno de esos días, estoy allí y llega esta persona (se refiere a Antonio David) y llega arreglado. Le miro y le pregunto que dónde va. Me dijo que se iba a Málaga, que le daban un premio. Me dijo que mi hijo estaba rodeado de médicos, que no le iba a pasar nada. No se iba a Málaga porque no le daban ningún premio», dice Rocío Carrasco en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Pero este ha sido solo uno de los varios episodios que vivió durante los últimos años de relación con el ex Guardia Civil.