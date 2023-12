Fran Rivera explica la verdadera motivación de sus explosivas declaraciones

Vídeo: Europa Press

Francisco Rivera Ordóñez no quiere quedarse más tiempo callado y por eso ha tomado la iniciativa de contar su verdad sobre su vida en televisión. Sus declaraciones en 'De viernes' no han pasado desapercibidas y con ellas parece que ha abierto la caja de Pandora. Un día después de sus explosivas palabras, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha expresado cómo se siente y ha advertido con que no tiene intención de parar y seguirá hablando. El marido de Lourdes Montes explica que habían quedado muchas cosas por decir y ha visto que era ahora el momento de hacerlo. Considera que se está haciendo mayor y quiere hablar de su vida. ¡Vea el vídeo para conocer de primera mano sus declaraciones!

Tras sus palabras contra Eugenia Martínez de Irujo, sobre la que habló largo y tendido el pasado viernes en el programa de Telecinco, la hija de la fallecida duquesa de Alba reaparecía en sus redes sociales y lo hacía feliz. Con esta actitud, dejaba patente que hace oídos sordos a todo lo que pueda pasar a su alrededor y hace hincapié en que está centrada en las cosas buenas. Sobre su exmujer, el diestro explicó que le llegó a "despellejar como padre". No le guarda rencor, pero recuerda que lo pasó muy mal con el divorcio porque "fue terrible". Además, también tuvo palabras para Isabel Pantoja, con la que sigue manteniendo un litigio judicial para poder recuperar los enseres de su padre. En su aparición en la pequeña pantalla, el hermano de Cayetano Rivera también se pronunció sobre su madre y cómo vivió su muerte.