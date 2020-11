Unas horas después de anunciar en sus redes sociales que estaba preparándose para poner el árbol de Navidad, Pilar Rubio ha compartido orgullosa su decoración para estas fiestas en casa. Y no nos puede gustar más: «¡Cómo me alegra leeros! ¡Qué bien que os gusten las ideas para el árbol de Navidad de @sebastiangab! Yo estoy in love con el árbol. Como ya he comentado en el vídeo, este árbol lo hemos decorado para que sirva de inspiración y nuevas ideas. Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años. Aunque os confieso una cosa, no se si solo me pasa a mi… mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren… todos los años igual…».