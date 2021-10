Están siendo unos días de lo más complicados para Anabel, que ha tenido que despedirse de su abuela justo cuando iba a celebrar la fiesta de su boda con Omar Sánchez. Este pasado jueves llegaba de nuevo a La Graciosa después de haber hecho un viaje exprés hasta Sevilla y de allí a Cantora: «Gracias por dejarme ser tu nieta, por formar parte de la historia de tu vida y por darme tantos momentos que nunca jamás olvidaré. Ahora más que nunca conmigo, después de 35 años me visto de blanco, sé que estarás ahí y viendo si me queda bien o como estoy peiná te siento!

Nos has dejado muy vacíos, pero muy llenos de ti. Tú gorda que te adora, para siempre», ha escrito junto a una foto de su abuela, a la que ha despedido con cariño.