Rosa Benito ha compartido a través de sus redes sociales uno de los bonitos detalles que han tenido Las Mellis con ella. En concreto, las hermanas le han regalado a Rosa Benito un vinilo de Rocío Jurado en el que se podía leer una bonita dedicatoria hacia ella. «Y la verdad que se me erizó todo el cuerpo, y aquí va lo maravilloso, yo ese día tengo una conversación con los de arriba, los que no vemos pero ellos a nosotros sí, de eso estoy segurísima! Y aquí tuve la prueba, “ella” quería decirme, ehhh!!! Que estoy aquí, que no te olvides… y no, no me olvido que siguen con nosotros, y aquí tengo yo la prueba, que un disco que tiene 40 años la dedicatoria es para ROSA 🌹 casualidades de la vida…», escribe emocionada.