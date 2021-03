Toñi Moreno también ha querido felicitar el Día de la Mujer, pero con esta foto inédita del día que dio a luz a su hija. Aparece en la imagen con su madre y su hija Lola en la habitación del hospital: «Tres generaciones de mujeres en esa foto. Acababa de nacer mi hija , y mi madre llegó al hospital para conocer a su nieta. Me gustaría que Lola supiera todo lo que hizo su abuela por la lucha de los derechos de la mujer sin darse a penas cuenta. Mi madre compaginó tres trabajos para darnos de comer, nunca se quejó, no pudo estudiar aunque le hubiese gustado porque empezó a trabajar a los ocho años , y hoy está baldada de dolores. Me gustaría que mi hija Lola supiera que su madre lo tuvo un poco mejor , solo un poco, pero aún así no tuvo nada fácil tenerla si quería seguir trabajando. Sin ayudas , y con una conciliación nada realista. Ojalá mi hija pueda ser madre -si quiere-, antes que yo porque tenga ayudas , y que sienta que es respetada en el trabajo. Ojalá sienta que es igual que un hombre en derechos y que no tiene que demostrar el doble. Ojalá. Por eso y por tantas cosas, seguimos luchando y es tan necesario este #8m #diaselamujer«.