Pilar Rubio está nostálgica y ha querido rescatar una tierna imagen del baúl de los recuerdos. La colaboradora de ‘El hormiguero’ ha compartido con sus seguidores una antigua instantánea en la que aparece junto a unas amigas preparando su plato favorito. «Hoy he rescatado esta foto a la que tengo mucho cariño. @gimenamasia @maremoto_mar y yo, hace unos años preparando la cena. Entre otras cosas, un arroz al horno, mi plato favorito 😋 Siempre me he sentido mitad madrileña y mitad valenciana. Parte de mi familia y amigos viven allí, es como mi segunda casa. No os imagináis cómo las echo de menos cada día 😢. Ojalá pudiera secuestrarlas y traérmelas a casa 😜. ¡¡¡Os quiero amigas!!! 😘😘😘», escribía la mujer de Sergio Ramos.