Diego Matamoros ahora no está en su casa, sino en la vivienda a la que se acaba de mudar su hermana Laura. De hecho, ella se ha convertido en su mejor cuidadora, pues según él mismo se ha visto «obligado a parar». Sin especificar qué le sucede, el influncer se ha fotografiado junto a Pipa, la nueva perrita de Laura, y ha revelado que no se encuentra en su mejor momento. «Mi cuidadora. Ya os contaré de este parón forzoso», ha escrito en sus redes sociales. Se desconoce si es un problema de salud, una incógnita que todavía no ha sido resultado, pero que muy pronto despejará. De momento y hasta que vuelva a ser el ‘Diego’ de siempre, el joven intenta bromear y seguir aquello de «al mal tiempo, buena cara».

No es la primera vez que se refugia en su hermana Laura y así lo demostró cuando se contagió de coronavirus. La empresaria fue la encargada de hacerle la compra cuando estaba recluido en casa y no podía salir de su piso, algo que él le agradeció públicamente. Se convirtió en su ángel de la guardia, tal y como está sucediendo de nuevo con este bache que Diego Matamoros está pasando. Quizás sea en las próximas horas cuando el hijo de Kiko rompa su silencio y desvele el motivo por el que necesita un descanso. Agradecido con las muestras de cariño recibidas al explicar que no está bien, Diego Matamoros está seguro de que pronto volverá a estar al pie del cañón.

En unas imágenes que han posteado los dos en sus stories se puede ver a Diego con un look muy cómodo y descalzo, lo que da lugar a pensar en la posibilidad de que se quede unos días en casa de Laura. Ambos ahora se llevan de maravilla, aunque no siempre su relación ha sido perfecta. En más de una ocasión no han estado de acuerdo con el otro y eso ha provocado que ni siquiera tengan contacto, una ruptura que se produjo en el año 2018. Diego no tuvo reparo alguno en contarlo en ‘Sábado Deluxe’, donde contó los entresijos de su nulo contacto. «Con Laura no me hablo, coincidí con ella en un juicio y no nos saludamos. No tengo relación con ella, yo ahora mismo estoy dolido, por ciertas cosas que trascienden, no me apetece forzar nada«. Según él, Laura decidió apoyar a su padre y distanciarse del resto, no obstante, tiempo después se reconciliaron y actualmente tienen una excelente relación.

En las últimas semanas ha contado a sus seguidores que ha recibido terapia para conocerse a sí mismo, siendo esta una de las mejores decisiones que ha tomado hasta ahora. «El ir a mi terapeuta para ver dónde fallaba YO, y hacerme ver que de las cosas negativas SIEMPRE se pueden sacar cosas MUY positivas, estudiar diseño de interiores, el haber sabido “soltar”, el desear el bien a quién ya no es parte de tu día a día, el quererse más y mejor, agradecer cada día todo lo bueno, pero sobre todo poder mostraros algo que ya es fácil para mí, YO», dijo.