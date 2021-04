Fidel Albiac ha querido dar una sorpresa a su mujer, Rocío Carrasco, y ha entrado en directo en el programa justo cuando esta estaba dando su entrevista más esperada.

En medio de un debate muy interesante en el plató de la entrevista de Rocío Carrasco, la dirección del programa tenía preparada una sorpresa para ella. Y es que sin esperarlo, ha entrado en directo su marido, Fidel Albiac, que siempre ha optado por mantenerse al margen y no pronunciarse sobre las polémicas que giran en torno a la hija de Rocío Jurado. Ahora la historia da un giro y conocemos por fin las primeras declaraciones del marido de Rocío tras la emisión de los primeros siete capítulos de la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

«Hace mucho tiempo que no salgo en un plató de televisión. Eso de darle apoyo, está de más. Me produce tanto dolor escucharla, he vivido constantemente ese dolor… Dicho eso, apoyo público, todo apoyo que tenga… pero no solo a ella, sino a todas las personas que pasan por lo mismo», ha empezado diciendo.

«No me gusta salir en los medios, pero ¿y qué hago?», ha continuado diciendo Fidel. «La otra persona está ejerciendo maltrato para todas las personas que están a mi lado. A Fidel le ha tocado porque está a mi lado.