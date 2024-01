Fernando Hierro, abuelo por primera vez

Fernando Hierro está viviendo uno de los momento más dulces de su vida. El ex jugador del Real Madrid y actual director del Chivas acabó el 2023 celebrándolo de la mejor manera posible: casándose con la periodista croata, Fani Stipkovic, y dando la bienvenida a su primer hijo en común, Nicolás Valentín. A sus 55 años, el ex futbolista ha empezado este año con una feliz noticia y ampliando la familia, una vez más. Tal y como ha podido confirmar SEMANA, en exclusiva, Hierro se convertirá en abuelo, por primera vez, dentro de unas semanas. Este será el primer vástago en común para su hijo mayor, Álvaro, y su novia, Mariana de Daniel.

Fernando Hierro se convertirá en abuelo después de tener a su hijo con Fani Stipkovic

Una noticia que, sin duda, les ha llenado a todos de felicidad pero que han preferido llevar de una manera discreta. De hecho, solo su entorno más cercano saben el sexo del bebé que viene en camino. No existe ni una sola foto en las redes sociales del hijo del ex jugador del Real Madrid haciendo alusión a este feliz acontecimiento. De hecho, solo existen 10 imágenes de Álvaro con su pareja en Instagram publicadas el 21 de noviembre de 2023 a la que sus amigos reaccionaron con corazones y palabras bonitas hacia la pareja.

No es la primera vez que Álvaro ocupa informaciones de la crónica social. El nombre de Álvaro Ruiz saltó a la prensa del corazón cuando su ex novia, Desiré Cordero, fue elegida Miss España en 2014. Los jóvenes, que vivían juntos en la casa de Fernando Hierro, rompieron su relación un año después. Fue en 2015 cuando el hijo del futbolista se enamoró de Fiama Rodríguez, tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. La última vez que se convirtió en noticia fue en enero de 2022 tras conocerse su ruptura con la influencer Ana Moya. La primera vez que ambos dejaron verse en público fue en el estreno en Madrid de House of Gucci. Eso sí, posando por separado en el photocall.

El hijo del ex jugador del Real Madrid, constantemente comparado con su padre

En lo profesional, Álvaro Ruiz en ocasiones se ha quejado de no poder despuntar en el mundo del fútbol, una de sus pasiones, por estar siempre en el punto de mira y por las comparaciones con su padre. "Cuando era pequeño, no tenía fuerza mental para aguantar ciertos comentarios. A lo mejor fallaba un pase y me decían que era una vergüenza si mi padre me viera fallar ese pase. Cuando yo hacía algo bueno era normal, y cuando hacía algo malo era malísimo", declaró el joven en un programa de televisión en enero de 2020. Actualmente, el joven es empresario y trabaja como colaborador en el programa de televisión 'El Chiringuito'.

Álvaro mantiene una relación muy estrecha con su padre. Son numerosas las imágenes que el joven comparte con él, su "persona favorita" como él le llama, en sus redes sociales. Con la ampliación de la familia, Fernando Hierro puede presumir de un bonito y amplio clan. Además de Álvaro y de su hijo recién nacido, tiene otra hija de 29 años llamada Claudia. La chica, que ha trabajado como modelo en varias ocasiones, estudió en un internado en Reino Unido y habla inglés y francés perfectamente. Hace unos años, se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas. Dentro de unas semanas, un nuevo miembro llegará a la familia Hierro. Un acontecimiento que convertirá en los reyes de la casa al nieto y al hijo pequeño del futbolista, que se llevarán pocos meses de diferencia.