6 Estaba enfadada cuando sufrió el ictus

«Había hecho el ’12 meses, 12 causas’ en Mediaset sobre el ictus antes de que me diera. Sabía lo que habíamos dicho en el anuncio: si ves que al levantar un brazo no lo puedes mover, o que quieres hablar y ves que la lengua no funciona para decir bien las palabras… En fin, una serie de cosas», ha comentado María Teresa. «Pero había algo que yo no sabía. Y lo que es la vida. Lo que está para uno y lo que no es para uno. Tengo la mala costumbre que a veces me enfado por cosas que no es para enfadarme tanto«.

