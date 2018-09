2 David ya es pasado

Pero Paula tiene muy claro que David ya es pasado. Su presente es Miguel Torres, de quien prefiere no hablar demasiado, pero con el que reconoce haber logrado la estabilidad y la tranquilidad. “Ahora disfruto más de la relación, pero no porque la prensa ya no nos siga tanto, sino porque con el tiempo disfrutas más las cosas. Todo es mejor cuando se estabiliza, se asienta y se tranquiliza en todos los sentidos. Yo siempre he dicho que el tiempo lo pone todo en su sitio”, explica la actriz. Además, asegura que siempre lo ha tenido muy claro con Miguel Torres y que nunca ha dudado del futuro de su noviazgo. “Yo tengo las ideas muy claras. No me dejo influenciar nunca por cosas que vengan de fuera. Yo vivo lo que yo vivo y siempre he sido así. En su día con David también fui así. Yo juzgo lo que yo veo, no lo que me cuenten”, sentencia.