Kiko Matamoros ha revelado la cantidad exacta que paga por su nidito de amor con su novia, Marta López. Un piso al que se mudaron poco antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretara el Estado de Alarma. Está ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca y aunque aún quedan muchos detalles para terminar de decorarlo, la granadina y el colaborador están encantados con él.

Kiko: «Tiene 170 metros y pago 3.500 euros al mes»

El colaborador ha dado detalles de la casa que comparte con su pareja en ‘Sálvame’. Allí ha revelado lo que paga por disfrutar de su recién estrenada vivienda, así como su superficie total. «Tiene unos 170 metros y pago 3.500 euros al mes», decía. Compañeros como Miguel Frigenti (quien admitía que paga 750 euros al mes por su casa en Villaverde) lo consideraban un precio elevado, pero él ha dejado claro que el precio se ajusta a sus ingresos. «En absoluto vivo por encima de mis posibilidades. Tengo tres nóminas. De ellas Hacienda se lleva lo suyo y estoy pagando una deuda con Hacienda«, aclaraba.

Respecto a esa deuda con el Fisco, Matamoros anunciaba que «se va reduciendo pero también tengo recurrido que en caso de que lo gane, que espero que un año de estos se falle, no solo se anularía esa deuda si no que Hacienda me tendría que devolver un pastizal… Así que os invitaría a unas vacaciones. Pago mucho, más que el común de los mortales», ha señalado. El madrileño no ha querido especificar cuánto retiene Hacienda de lo que gana para hacer frente a la deuda «porque no es necesario». Pero sí ha puntualizado que «lo que podían ser 200 y pico mil euros se acabó convirtiendo en un millón con los intereses, la multa… Esto está pagado ya tres veces. Que lo sepa todo el mundo. Que no le he quitado dinero a nadie por todos los años que he trabajado y lo que he cotizado. Esa deuda se me ha reclamado de forma injusta. De lo que se me reclamaba en origen ya lo he pagado dos veces más».

«La casa no es un casoplón»

Marta, por su parte, también ha hablado de la residencia en la que disfruta de su noviazgo con Matamoros. «La estamos amueblando poco a poco. Los sofás son provisionales, la tele y la cama, no tenemos más… Y los cuadros«, ha confesado en su canal de Mtmad. «Para mí era mucho más fácil vivir en el centro, por eso decidimos mudarnos por aquí. Es una casa que está bien, pero no es un casoplón pero tiene plaza de garaje, tres habitaciones, una pequeña terraza, que para mí era importante para tomar un poco el sol o cenar en las noches de verano… No me quejo para nada. Está bastante bien, estamos contentos», revelaba.

A la hora de elegir ubicación, fue Marta la que se decantó por la almendra central de la ciudad. «Las casas más guays están fuera de Madrid, pero yo quería vivir en el centro, o en el barrio de Salamanca o en Chamberí, que es donde he vivido desde que me vine a Madrid. Y por eso decidimos venirnos aquí. Tengo muchos eventos y no tengo carnet de conducir todavía».

Kiko es el encargado de la decoración

La modelo, ‘instagrammer’ y estudiante universitaria ha contado que aún no han terminado de decorar su piso por culpa del Estado de Alarma. «No hemos colgado cuadros y tenemos la tele en el suelo por el confinamiento. ¡Hasta se ha ofrecido gente para ayudarnos!». En lo relativo al mobiliario y el estilismo, el colaborador es quien tiene la voz cantante. «Kiko es muy especialito para estas cosas y tiene un gusto increíble para la decoración, así que estas cosas se las dejo a él», ha añadido la joven.