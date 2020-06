Itziar Castro es muy constante en las redes sociales y le gusta mostrar no solo lo que hace en su día a día profesional y personal, sino también pone a prueba la estupidez de algunos de sus usuarios. Lo hace subiendo fotos de ella desnuda, sabiendo a ciencia cierta que habrá comentarios hirientes de aquellas personas que, a falta de algo mejor que hacer, utilizan las redes sociales para insultar y denigrar a otros por cualquier razón, por nimia que resulte. Sin embargo, en una de estas aventuras virtuales de Itziar Castro para ver cómo se comportan sus seguidores ante una de sus fotos más provocativas, un usuario le dejó sorprendida, porque le alertaba de que algo en su salud podría no estar del todo bien.

La actriz Itziar Castro ha descubierto durante el confinamiento que sufre una enfermedad y todo gracias al comentario que le hizo un usuario de Twitter. Todo surgió cuando la intérprete de ‘Vis a vis’ aceptó uno de los retos virales que pulularon por las redes sociales durante la cuarentena. Consistía en emular un cuadro famoso en tu propia casa y ella optó por reproducir el popular cuadro de Botero, convirtiéndose en su voluptuosa modelo en el cuarto de baño. Esta fotografía no tardó en recibir cientos de mensajes de todo tipo, como así ha reconocido la propia actriz: “Mucha gente me aplaudió y mucha gente me insultó y, sobre todo, hablaron de mi físico y mi salud, que es lo de siempre”.

Sin embargo, uno de esos comentarios le llamó especialmente la atención y es que no estaba fundamentado en una opinión sin más, sino que desvelaba la posibilidad de que tuviese una enfermedad. Concretamente, este usuario señalaba que Itziar Castro bien podría presentar un cuadro típico de lipedema, una enfermedad que este usuario quiso explicarle para que pudiese obrar en consecuencia: “Es una enfermedad inflamatoria debido a la acumulación de la grasa, que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones”, le explicaba sin ánimo de ofenderla, sino tan solo preocupándose por su salud y por el problema que creía tener.

Algo que, más tarde, le confirmó un doctor, formando parte de ese 11 por ciento de las mujeres españolas que padecen esta enfermedad, muchas de ellas sin saberlo, como Itziar Castro. Y es que, uno de los errores más comunes con la lipedema es que se suele confundir con celulitis y algunos de sus síntomas no siempre alertan a los profesionales, como pueden ser las infecciones. Esto ya le ha pasado con anterioridad a Itziar Castro, que en un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram narra su situación y confiesa su enfermedad: “En un rodaje de un capítulo de ‘Vis a vis’, tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían, tuve que ir a urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo”, sostiene.

Para que todos sus seguidores se queden tranquilos y conozcan mejor de qué les está hablando Itziar Castro cuando habla de lipedema, explica que es “una enfermedad progresiva que afecta mayoritariamente a mujeres y se caracteriza por un acúmulo de grasa patológicamente predominante en miembros inferiores, aunque también puede encontrarse en extremidades superiores (…) Prácticamente la gente no la conoce y todo el mundo piensa que lo que tienes es celulitis, piel de naranja, que eso se va haciendo deporte, haciendo masajes… pues no”, sentencia.

Itziar Castro debe someterse a una operación

Ahora bien, aunque Itziar Castro ha vivido siempre sin saber que padecía una enfermedad conocida como lipedema, eso no quita que deba convivir con ella sin poner remedio. En el vídeo que ha compartido para explicar a sus seguidores lo que le sucede, la actriz ha explicado también qué solución encuentra a su particular problema de salud. “Solo se puede quitar haciendo una reducción clínica, o sea, operar”, anuncia la intérprete, que por el momento sigue manteniendo que, lejos de lo que muchos pudiesen pensar, sus análisis médicos están “perfectos”, por lo que su salud sigue siendo de hierro a pesar de este inesperado susto.

Aunque Itziar Castro siempre se ha mostrado orgullosa de su cuerpo, ahora debe pasar por quirófano para tratar su obesidad. Eso sí, ha querido dejar bien claro que no es una cuestión estética, sino por mera salud. Algo que ha subrayado con una nueva foto en la que muestra el estado de sus piernas: “Yo siempre he dicho que soy una gorda feliz. Me gusta mucho mi cuerpo y he insistido en que solo adelgazaría o tomaría medidas por salud. Así, me pongo en manos del doctor para quitarme estas acumulaciones de grasa. No es por estética, es por salud”.