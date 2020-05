La noticia de la muerte de Álex Lequio a los 27 años ha caído como una jarro de agua fría en el mundo del corazón y que ha roto en mil pedazos el corazón de sus padres: Alessandro Lequio y Ana Obregón.

El hijo de la actriz y bióloga y el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ fallecía el martes en el hospital de Barcelona donde se encontraba ingresado desde el pasado mes de marzo. Allí luchaba contra un cáncer que le diagnosticaron en abril de 2018. Tras una larga y difícil batalla, el joven ha perdido la batalla contra la enfermedad.

Ramón García: «Es durísimo»

El presentador Ramón García ha sido uno de los primeros en reaccionar a la inesperada muerte de Álex. Desde su programa en Canal Castilla La Mancha Televisión. «La foto que ven en su pantalla es la foto del perfil del teléfono de Ana Obregón. Hoy a las dos de la tarde le he mandado un mensaje a Ana para que me cuente cómo iba la cosa. Cuando me he sentado para empezar este programa me hablaban del fallecimiento de Aless. Me cuesta hablar en pasado de él», decía.

«Le conocí cundo era un bebé. Le he visto crecer y para mí era un niño muy especial. Hoy mi querida Ana ha perdido a su único hijo y eso tiene que ser durísimo. Desde hoy le mando todo mi cariño y el programa de hoy se lo dedico a mi compañera de trabajo y que sigue siendo una de mis mejores amigas. Un beso muy grande desde aquí, querida Ana. Te agarro la mano y hoy hago el programa aquí contigo», ha dicho, visiblemente emocionado.

Toñi Moreno: «Es tan injusto que hiere»

Cada vez que hablé con él tuve la sensación de que lo hacía con lo mejor que puede ofrecerte la vida. Sentiros orgullosos. Mucho. Creasteis a un ser humano excepcional. Este mundo es hoy peor que ayer. Es tan injusto que hiere». Son las palabras que ha escrito «Amigo @alessandrolequiosr , amiga @ana_obregon_oficial … no puedo quitaros de mi pensamiento. Os quiero pero eso ya lo sabéis. No tengo palabras que os consuelen porque tampoco las tengo para mí.Sentiros orgullosos. Mucho. Creasteis a un ser humano excepcional. Este mundo es hoy peor que ayer. Es tan injusto que hiere». Son las palabras que ha escrito Toñi Moreno tras conocer la noticia del fallecimiento de Álex. A finales de 2019, la periodista entrevistaba a Ana en su programa de Canal Sur.

Kiko Matamoros, muy afectado

El colaborador de Telecinco se ha mostrado muy afectado al conocer la noticia. «Me he tenido que tomar un tranquilizante. Alessandro Lequio y yo no hemos tenido mucha vida juntos, pero hay un respeto recíproco en 20 tantos años que nos hemos tratado», señalaba Kiko Matamoros esta tarde en ‘Sálvame’.