La falta de ortografía de Tom Brusse y Sandra Pica que les ha hecho virales

Siete meses es el tiempo que Sandra Pica y Tom Brusse llevan juntos tras ‘La isla de las tentaciones’. Su relación ha sido muy polémica desde el principio y, aunque hay quien duda de su solidez, lo cierto es que, a día de hoy, conviven en la misma casa y no hay visos de ruptura. Entre los dos concursantes de reality suman casi 600.000 seguidores, por lo que han sido muchos los que se han percatado del brutal error ortográfico que hace tan solo unas horas cometieron. Intentando entretenerse ellos y sus followers, se unieron a un juego con unos filtros de Instagram con los que debían decir palabras con una misma letra, sin embargo, nada salió como esperaban. Mientras la app les pedía un animal con la letra ‘a’, Tom, quien nació en Marrakech y, además, habla francés, respondió «arangután», a lo que Sandra respondió con un fallo garrafal: «Orangután, y es con h, idiota«.

Vídeo: Redes sociales

Instantes después las redes ardieron y este vídeo comenzó a hacerse viral. Tanto es así que en numerosas cuentas de redes sociales han compartido estos segundos, pues los internautas no dan crédito a este error ortográfico. Ellos han preferido no pronunciarse, no obstante, los usuarios de las redes no han dejado de comentar acerca de ello. Pocos se explican que Sandra siendo española y manejando el idioma haya cometido esa equivocación. «No tienen desperdicio ni uno ni otra», «Él bueno porque no es su idioma, pero ella…» o «Me quedo sin palabras son solo algunos de los comentarios que rezan en los muchos vídeos que han revolucionado la Red.

Mientras ellos han querido hacer caso omiso a las críticas y no han entrado en responder a nadie, Sandra se ha mostrado visiblemente molesta. Así lo demuestra el storie que ha compartido horas después de percatarse del impacto que había tenido su error. «Te observan, te critican, te envidian y al final te imitan», dice la frase a la que ella ha añadido «cuánta razón en un escrito tan breve». Sandra es consciente de que muchas de las cosas que diga ya sea en juegos o sobre su relación sentimental serán analizadas, por lo que ha tomado la decisión, de al menos durante unas horas, no avivar la polémica. Quien no ha aprovechado esta situación para cargar contra ellos ha sido Melyssa Pinto, ex de Tom, con quien en el pasado ambos se enfrentaron. Demostrando su elegancia y obviando lo que ha sucedido, la joven no ha hecho mención a este vídeo del que todo el mundo habla.

Fue hace tan solo unos días cuando la pareja acaparó todas las miradas. En esa ocasión era por su relación, ya que tras el polígrafo de Tom se había descubierto que pensaba en su ex cuando mantenía relaciones sexuales con Sandra y que, además, no estaba enamorado de ella, dos descubrimientos que a ella la dejaron desolada. No obstante, lejos de romper con él, declaró que continuarían adelante con su historia. «Soy tonta, Tom Brusse no me quiere», dijo. Ahora tratan de hacer frente a su crisis sentimental.