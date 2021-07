Triste noticia para el mundo de la interpretación. Este sábado, 17 de julio, ha fallecido Pilar Bardem a los 82 años en la clínica Ruber de Madrid, tal y como ha podido saber SEMANA. La muerte se ha producido por una enfermedad pulmonar, pero no ha sido a consecuencia del coronavirus. Madre de Carlos, Mónica y el oscarizado Javier Bardem deja un enorme vacío en el sector cinematográfico. Mañana domingo será incinerada en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

Nacida el 14 de marzo de 1939 en Sevilla era la matriarca de la una de las familias de actores más destacadas de nuestro país. Madre, hermana, sobrina y prima de actores y actrices, cuenta con una extensa y laureada trayectoria tanto en cine, teatro como en televisión. Comenzó su carrera artística en los años 60, década en la que protagonizó películas como ‘El mundo sigue’, de Fernando Fernán Gómez, ‘Buenos días, condesita’, de Luis César Amadora o ‘La novicia rebelde’, de Luis Lucía. Ha participado en más de 80 películas. Además, durante los años 2002 y 2018 fue presidenta de AISGE.

Obtuvo el Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 1995 por ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’, película dirigida por Agustín Díaz Yanes. También cuenta con dos premios de la ‘Unión de Actores y Actrices’, ‘La Medalla de Honor’ del ‘Círculo de Escritores Cinematográficos’ y la ‘Espiga del Plata’ a la mejor actriz en el ‘Festival Internacional de Cine de Valladolid’.

Algunos de sus últimos trabajos fueron en largometraje como ‘La bicicleta’ de Sigfrid Monleón, ‘La vida en rojo’ de Andrés Linares o ‘La vida empieza hoy’ de Laura Mañá. También realizó colaboraciones puntuales en series de televisión como ‘Hay alguien ahí’, ‘Doctor Mateo’, ‘Hospital Central’ o ‘Cuéntame cómo pasó’.

Siempre comprometida

Ha combinado su carrera profesional con un perfil muy comprometido con diversas causas, entre ellas, los derechos de los actores y actrices. Siempre destacó por sus firmes principios políticos y sociales. En 2017 cuando recibió el Premio Cine, Ayuda y Solidaridad se mostró muy emocionada y agradeció a todos aquellos que habían pasado por su vida: «Esto es un camino y yo me he encontrado con buena gente, he aprendido de todos».

Hace dos años, Pilar Bardem confesó públicamente sus dificultades económicos durante la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor por su Trayectoria que le concedió el Círculo de Escritores Cinematográficos. «No me llaman para trabajar, vivo con una pensión de mierda que no me da para nada», afirmó entonces. También subrayaba que echaba de menos estar ante los focos. Durante su emotivo discurso de agradecimiento recordó uno de los episodios más complicados de su vida cuando recibió la ayuda del director y guionista Mariano Ozores. «Fue el único director de cine al que yo llamé y le dije: ‘No tengo para comer’».