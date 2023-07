El comienzo del miércoles ha traído consigo una noticia absolutamente inesperada dentro del panorama nacional. Esta no es otra que el embarazo de Gabriela Guillén, que convertirá en padre por sexta vez a Bertín Osborne. Una buena nueva cuanto menos sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que han sido muchas las ocasiones en las que el presentador ha asegurado que la joven únicamente era una amiga para él, motivo por el que todas las miradas se han posado también sobre Fabiola Martínez, que no ha tardado en reaccionar al dato.

Teniendo en cuenta que fueron dos décadas las que la venezolana y el cantante estuvieron juntos, muchas han sido las personas que se han interesado por cómo se habría tomado ella el embarazo de la nueva compañera de vida de su ex. Algo a lo que ha respondido brevemente a SEMANA, haciendo gala de la cercanía que la caracteriza: "Solo puedo desearle que sea feliz... Y que disfrute muchísimo", ha señalado, intentando así no entrometerse mucho en el asunto ya que considera que "no es su vida" y que por ello "no le corresponde decir ni aportar nada" pese a ser éste el tema del día por excelencia.

Han pasado tan solo tres meses desde que salió a la luz el acercamiento entre Bertín y Gabriela. Un romance que nadie podía llegar a imaginar que desembocaría en un embarazo tan repentino, sobre todo atendiendo a las declaraciones en las que él mismo zanjaba los rumores de noviazgo entre ellos al admitir que únicamente tenía con ella un vínculo amistoso. Algo que no parecía convencer del todo a Fabiola, que no tenía problema alguno en indicar que le "ofendería" que la negara continuamente.

Sea como fuere, lo cierto es que, según Lecturas, Osborne está a punto de dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida de la mano de Guillén, la cual está viviendo su primer trimestre de gestación. Es por ello que era vista en una visita a un centro de la Seguridad Social, desplazándose posteriormente hasta una clínica privada en la que ha dado continuidad al seguimiento de su embarazo.

No obstante, no será hasta el comienzo del 2024 cuando Gabriela dé a luz a su primer bebé, afianzando así su historia de amor con el intérprete tras haber generado un gran revuelo con su próxima maternidad.