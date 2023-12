Fabiola Martínez, feliz y totalmente ajena a las polémicas sobre la futura paternidad de Bertín Osborne

Fabiola Martínez ha celebrado su cumpleaños a pocos días de despedir el 2023. Aunque nació el 28 de diciembre, no ha dudado en reunir a sus seres queridos un poco antes para soplar las velas. Ella misma ha mostrado algunas imágenes de lo bien que lo ha pasado. Y es que no podía ocultar su felicidad y emoción por pasar este día con todos los suyos.

En las imágenes vemos a Fabiola Martínez recibiendo la tarta de cumpleaños por parte de su hijo Carlos, que está ya muy mayor. Ella, sentada en el sofá, aplaude y canta a la vez que el resto de sus invitados le cantan 'Cumpleaños feliz'. La venezolana abraza a su hijo y lo mira con ternura antes de pedir un deseo y soplar las velas.

Fabiola Martínez reúne a su círculo de amigos para celebrar su 51 cumpleaños

"Un año más de vida, de amor, de amigos, de experiencias, de sorpresas, de aprendizaje de tantas y tantas cosas por las que debo estar agradecida... Así que ¿mi deseo? 😆 Si lo digo, no se cumple... pero si se cumple os prometo que lo digo 😜😜 Cuando me miro en el espejo siempre me digo "tú puedes" y llevo 51 años forjándome, esculpiendo mi consciencia para cada día ser un poquito mejor para mí y para los que me rodean. Qué mejor regalo...", ha escrito junto al vídeo que Fabiola Martínez ha compartido del gran día que ha vivido.

Ha mostrado estar ajena a la paternidad de Bertín Osborne

Y con esta publicación deja más que claro que sus hijos están más unidos que nunca a ella. Para Fabiola ha sido un año complicado, pero el apoyo de sus hijos ha sido esencial para reponerse. No puede estar más feliz de cómo se ha ido desarrollando esta nueva etapa tras la separción de Bertín Osborne. Ella vuelve a sonreír en una fiesta de cumpleaños en la que se lo ha pasado en grande. No han faltado los globos, las diademas y la música. ¡Fabiola estaba emocionada!

La celebración llega en un momento en el que vuelve a ser noticia de manera indirecta, ya que Gabriela Guillén está a punto de dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne, y sin quererlo, le salpica esta polémica. Sin embargo, Fabiola ha preferido siempre mantenerse al margen y esto es algo que sigue haciendo a día de hoy.

¿Más distanciada que nunca de Bertín Osborne?

Aunque trata de estar ajena a la próxima paternidad de Bertín Osborne, lo cierto es que Fabiola Martínez tiene que seguir relacionándose con su expareja por el bien de los dos hijos que tienen en común. Y en las últimas semanas se ha dejado constancia de que están más distanciados. Hace unos días, Fabiola presentó un acto de la Fundación Kike Osborne y Bertín no estuvo acompañándola. Eso sí, mandó un mensaje para estar presente de manera virtual. Parece que Bertín Osborne evita aparecer en eventos públicos para así no tener que enfrentarse a la prensa, que tiene muchas preguntas que hacer al cantante y presentador de televisión. Quedan apenas unos días para que Gabriela Guillén salga de cuentas, pero entre ellos parece que no hay ninguna relación. ¿Qué ocurrirá cuando el bebé llegue al mundo? Habrá que esperar para verlo...