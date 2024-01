Exclusiva: Jaime Peñafiel habla sobre su despido de El Mundo: “No me arrepiento”

En los últimos días, Jaime Peñafiel ha estado en el punto de mira después de que diera una serie de declaraciones sobre la Reina Letizia. Unas palabras que provocaba que numerosos rostros conocidos salieran en defensa de la mujer del Rey Felipe VI y 'El Mundo' tomara la decisión de despedir al veterano periodista. SEMANA ha hablado en exclusiva con el comunicador sobre su salida del diario al que estaba ligado durante más de dos décadas. Asegura que le "jode muchísimo" y deja claro que "no me arrepiento".

Jaime Peñafiel cuenta en exclusiva a SEMANA que dentro de lo que cabe se encuentra "bien, muy bien", aunque reconoce que después de haber estado ligado casi 30 años a 'El Mundo' es un sentimiento agridulce. "Te jode muchísimo, sobretodo si ha venido de un superior. Yo también asumo las cosas", nos indica. El veterano periodista desmiente que la decisión de su salida del periódico se tomase hace meses e indica que ha sido consecuencia de sus declaraciones sobre la Reina Letizia. "Todo fue el mismo día. Un redactor del periódico escribió un artículo contra mí muy ofensivo. Llamé para quejarme y después de todo... es lo que hay. Se ha publicado que ha sido un superior, pero no, he sido yo. Ha sido todo a raíz de las declaraciones sobre Letizia y el libro", nos cuenta.

Por otro lado, Jaime Peñafiel desliza a SEMANA que la Casa Real no se ha puesto en contacto con él tras sus incendiarias declaraciones. "En el libro fui muy generoso con la Reina Letizia porque reproduje solo el 2% de lo que me informó Jaime del Burgo para no herir la integridad de las personas", explica a esta revista. Por otro lado, el veterano periodista también deja claro: "No me arrepiento, yo soy como soy y punto". Sobre qué le espera ahora tras su salida de 'El Mundo', Peñafiel se muestra tranquilo pues considera que "tengo mi vida hecha".

La oleada de apoyo a la Reina Letizia tras los comentarios de Jaime Peñafiel

Son muchos los rostros conocidos los que han salido en defensa de la Reina Letizia después de las acusaciones que vertía Jaime Peñafiel sobre ella. De hecho, sus palabras abrían un debate en la sociedad sobre la importancia de mostrar las pruebas al lanzar una información. A este respecto, Toñi Moreno era de las primeras en pronunciarse y lanzaba un mensaje de preocupación sobre el periodista. "Espero sinceramente, y con dolor, que lo de Peñafiel pueda atribuirse a su edad y que la gente que le rodea cuide sus apariciones", escribía en X (antes Twitter). Por su parte, Ana Pastor aseguraba que "las campañas contra Letizia no son nuevas y suelen venir siempre del mismo lado".

Horas después del revuelo, Unidad Editorial se confesaba con otros medios asegurando que el despido de Jaime Peñafiel nada tenía que ver con su polémica entrevista. Mantienen que se debe a una cuestión presupuestaria de cara al 2024, aunque lo cierto es que su salida ha coincidido con sus polémicas declaraciones de Letizia. Un fuerte varapalo a nivel profesional sobre el que Jaime Peñafiel ha hablado largo y tendido con esta revista.

La última columna de Jaime Peñafiel en 'El Mundo'

Experto en Casa Real, el periodista tenía su hueco cada semana en 'Azul & rosa'. Su última columna se centró en Isabel Sartorius, de quien habló tras la muerte de César Alierta, el que fuera su pareja. Nada hizo presagiar entonces que solo unos días después dejaría de colaborar en un periódico de tirada nacional. A sus 91 años vive un nuevo momento laboral que no ha estado exento de polémica. Y es que Peñafiel llevaba toda la semana antes de su despido siendo noticia en redes sociales. Eran muchos los que le mencionaban, aunque pocos vaticinaron qué sucedería con él.

Dolido por cómo ha terminado todo, Jaime Peñafiel reconoce en la conversación mantenida con SEMANA que asume lo sucedido. No queda más remedio que mirar hacia el futuro, aunque eso no quita que se le quede una espinita, ya que han sido muchos años trabajando como periodista. A pesar de que el cese de Peñafiel ha tenido lugar durante el fin de semana, Jaime sigue acaparando toda la atención en el universo 2.0.