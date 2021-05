Antonio David Flores se declaró insolvente a pesar de haberse embolsado más de 350.000 euros durante cinco años. Así lo cuenta Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha revelado la elevada cantidad de dinero que Antonio David Flores se había embolsado en cinco años por sus intervenciones en programas de televisión y exclusivas pagadas. Una cifra que ascendería a nada más y nada menos que 350.000 euros. A pesar de haber ganado este dinero, el que fuera colaborador de televisión se había declarado insolvente para no hacer frente a la deuda que tenía con Rociíto por el impago de la manutención de sus hijos. Carrasco le demandó por este impago por la cantidad de 60.000 euros. Un pago que nunca ha recibido por el hecho de su declaración de insolvencia. «Ahora mismo hay un procedimiento en el que está implicada la manutención, porque deriva de ahí, pero es un procedimiento de alzamiento de bienes«, aclara Rociíto sobre la querella que actualmente está en los juzgados.

Antonio David Flores se ha embolsado 350.000 euros en cinco años

Rocío Carrasco ha enumerado la cantidad que habría ganado Antonio David Flores a costa de «hablar de su vida». Un total de nada más y nada menos que 350.000 euros. Así, ha revelado, programa por programa, el dinero que ha ganado en sus intervenciones en espacios de televisión en los últimos cinco años, que es el periodo de tiempo que puede reclamar en los tribunales. Pero, ¿qué pasa con este dinero? «Nos damos cuenta de que las cantidades, la mayoría nos las cobraba él. Las cobraban sociedades de las que él ni pertenecía. Además, él en ese procedimiento se declara insolvente diciendo que carece de bienes y que pide justicia gratuita», asegura Rocío Carrasco en en undécimo episodio de la docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

Además, ha mostrado el escrito de insolvencia que presentaron los abogados de Antonio David Flores. En dicho documento rezaba lo siguiente: «esta parte manifiesta, por escrito de mi cliente, (…) la carencia de bienes patrimoniales, propiedad mueble o inmueble, acciones, Derechos, percepciones, ingresos, subsidios, emolumentos o cualquier otro activo de relevancia económica para hacer frente a las cuantías».

Rociíto asegura que no pueden embargarle el dinero porque se declaró insolvente

Rocío Carrasco ha hablado de lo que ocurrió después de que Antonio David Flores se declarar insolvente: «¿Qué pasa? Que te encuentras que tú no puedes trabar embargos porque las sociedades, la mayoría que cobra, no son de él. Entonces decidimos ponerle esa querella», comienza diciendo. Y añade: «Y el hecho de no haber pagado la pensión ha dado origen a un procedimiento de alzamiento de bienes».

«De esa querella, lo que más puedo destacar, y que me parece cobarde, deleznable y asqueroso es cuando está persona va a declarar como imputado por estos delitos y va a declarar delante del juez. Habían salido dos portadas que él dice que declara ante el juez que a él lo cogen, creo recordar que dice en Málaga, que lo pillan en una actitud comprometida y que el fotógrafo que les hace esas fotografías le dice que «o se publican esas fotografías o se hacen varios reportajes. Yo acepté hacer varios reportajes. Yo no recibí ningún beneficio»», ha sentenciado Rociíto.