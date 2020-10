Tras la muerte de Fernando Falcó a los 81 años, repasamos cuáles fueron las mujeres más importantes para la vida del marqués de Cubas.

Este martes se ha descubierto el nuevo varapalo al que está haciendo frente la familia Falcó. Después de que falleciera el pasado mes de marzo, Carlos Falcó, por coronavirus y en el mes de septiembre el marido de su hija Xandra Falcó por un infarto fulminante, ahora afrontan otro golpe. Fernando Falcó, marqués de Cubas, ha muerto a los 81 años tras varios baches de salud, noticia ante la que su entorno se encuentra desolada. Y es que el abogado era muy querido por los suyos, siendo dos mujeres muy importantes de nuestro país las que marcaron su vida para siempre. La primera de ellas fue Marta Chávarri, bisnieta del conde de Romanones y la segunda Esther Koplowitz, empresaria millonaria que a su vez es aristócrata y filántropa. Dos historias pasadas que inevitablemente han vuelto al presente con la pérdida de Fernando Falcó.

Marta Chávarri y Fernando Falcó pasaron por el altar en el año 1982, cuando el letrado tenía 43 años. Aunque fruto de su amor nació el único hijo del marqués, Álvaro Falcó, solo siete años después pusieron fin a su relación sentimental. El motivo no fue otro que unas comprometidas fotografías en las que se descubrió a Marta Chávarri junto a Alberto Cortina, quien a su vez estaba casado con Alicia Koplowitz. Fueron vistos en un hotel, lo que dinamitó su unión sentimental hasta tal punto que Fernando se quedó con la custodia del hijo que tenían en común. Fernando y Chávarri se separaron de mutuo acuerdo y fue él el que se quedó en el domicilio conyugal, donde crio a su primogénito. Su romance tambaleó también la vida de Alberto Cortina, quien fue apartado de la empresa de la que había sido su esposa, donde ejercía de consejero delegado en uno de los negocios de su mujer. «Cuando me fui con el señor Cortina renuncié a mi hijo. La que se iba era yo, no iba a quitarle también a su hijo», dijo Marta décadas después.

Alberto y ella se conocieron en una cena organizada por Carlos Falcó en la que las miradas entre ambos se repitieron, no obstante, pocos imaginaban que ese era el principio del fin de sus respectivas parejas. Su relación duró hasta el año 1995 y fue Fernando Falcó el que ya una vez separado y años después rehízo su vida. Su segunda esposa fue Esther Koplowitz, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en el año 2003 y cuya relación sentimental terminó en el año 2009. De un modo mucho más cordial que su primera boda, Esther y el marqués mantuvieron su amistad tras su ruptura y, prueba de ello, que su trato fuera casi diario. Siempre estuvieron unidos y jamás dejaron de saber el uno del otro, aunque ya no estuvieron juntos y no sintieran amor por el otro.