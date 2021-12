La modelo Sarah Loinaz está a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida. Y es que fue elegida como ‘Miss Universe España 2021’ en el certamen que se celebró el pasado mes de octubre en Santa Cruz de Tenerife. Este viernes 10 de diciembre tendrá lugar la gala para elegir a la ‘Miss Universe’, que tiene lugar este año en Israel. Allí se encuentra ya la modelo guipuzcoana.

Este viernes será la preliminar donde todas las candidatas desfilarán en baño y traje de noche y serán evaluadas en cada pase. La media de las notas obtenidas por esos desfiles junto con la nota de la entrevista privada que tuvieron todas este jueves, será la nota que cada una tenga. Las 15 más votadas serán las 15 semifinalistas, cuyos nombres no se conocerán hasta la gala en directo la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de 2:00 a 5:00 de la madrugada hora local israelí (ya que es el prime time en USA).

Una de las favoritas es la española Sarah Loinaz, que con 23 años ha cumplido ya uno de sus sueños. Sarah se suma así al historial de españolas que han

representado al país en este certamen, como ya hiciera en su día la malagueña

Amparo Muñoz, la primera y única en ganar en 1974.

Este es el ránking de las posibles finalistas y la ganadora

Después de la española podemos ver qué otras candidatas le siguen. Según el ranking al que ha tenido acceso SEMANA podemos ver que la segunda candidata sería la de India y la tercera, la representante de Puerto Rico. Por su parte, nuestro país vecino, Portugal, no correría la misma suerte, ya que podría quedar en el 11º lugar.

Poco después de recibir su corona se pronunciaba a través de las redes sociales donde aseguraba lo siguiente: «No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección. Pasé noches estudiando, buscando constantemente la motivación en mis sueños y viviendo con maleta en mano, preparada para salir de casa sin saber cuándo iba a volver».

Sarah Loinaz ha cumplido uno de sus sueños a los 23 años

Habrá que esperar todavía unas horas para saber que si finalmente la favorita para ganar este certamen es la española Sarah Loinaz.