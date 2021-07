Carlota Corredera y David Valldeperas han encontrado el momento perfecto para irse de vacaciones a un lugar paradisíaco y disfrutar de un plan de desconexión entre familia y amigos.

Carlota Corredera y David Valldeperas siempre han mantenido una relación estupenda. Esto se ha hecho todavía más evidente tras el éxito que han tenido con la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Ha sido tan intenso los meses que ha durado la emisión del desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado que Carlota y David han entablado una amistad todavía más fuerte.

Esto les ha hecho incluso organizar unos días de vacaciones juntos para desconectar de la rutina y del duro trabajo al que han estado sometidos durante meses. Ambos llevan varios días ausentados del plató de ‘Sálvame’ y el motivo es que se han ido a disfrutar de un viaje de amigos a Croacia, tal y como publica Look.

Los dos cogieron un vuelo el pasado viernes 2 de julio sobre las 16 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con destino Split, Croacia. Para esta escapada de amigos, Carlota y David han elegido el extranjero, a pesar de que la situación del coronavirus todavía no permite viajar con tranquilidad entre países.

Carlota y David se han ido a Croacia juntos para desconectar

Pero según publica este mismo medio, Carlota y David no se han ido solo. Y es que le acompañan miembros de sus respectivas familias y también amigos. La presentadora de ‘Sálvame’ viaja acompañada de su marido, Carlos de la Maza, y la hija que tienen en común. Además, les acompañan dos amigas.

Parece que Carlota y David no quieren que trascienda esta escapada entre amigos al paraíso, ya que ninguno de los dos han dejado constancia de este viaje en sus redes sociales. La presentadora de televisión compartió su última publicación desde Mallorca, donde también han estado juntos unos días. Carlota promocionaba un servicio para la realización de pruebas PCR y de antígenos para acudir a las Islas Baleares.

No es la primera vez que Carlota y David se van de viaje juntos, ya que en sus redes sociales han demostrado que su relación laboral se traslada también fuera de los platós de televisión. Hace unos meses Carlota felicitó a David con una foto de una de sus últimas escapadas y un bonito mensaje: «No se me ocurre mejor plan para pasar juntos tu cumpleaños @davidvallde que en este paradisíaco lugar, al sol y a remojo 🏝💦 ¡Felicidades, mi amor! 🎂♥️ Gracias por esta escapada maravillosa en Gran Canaria, un destino seguro para sentir que es verano en noviembre ☀️😎».

Carlota y David guardan una gran amistad desde hace años, cuando Carlota todavía no había decidido dar un giro a su carrera para ponerse frente a las cámaras y no detrás. Ahora han conseguido todo un éxito con la puesta en marcha y la posterior emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, cuya segunda temporada se emitirá en septiembre.