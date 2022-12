Enrique Ponce está a punto de cumplir 51 años. Será el próximo 8 de diciembre cuando rebase, por un año, el medio siglo de vida. Retirado de los ruedos desde el pasado mes de junio, el torero hace balance de su trayectoria personal y profesional. Hace unos días reaparecía en Jaén en la presentación de una peña taurina de La Carolina. Allí decía: “Os animo a que vayáis con la cabeza bien alta, a tener ilusiones y objetivos». Un mensaje que bien podría referirse a él mismo, a la manera de afrontar su vida actual, con ilusiones y sin nada de lo que avergonzarse.

Y es que mucho ha cambiado la vida del diestro desde que se separó de Paloma Cuevas. Poco después de romper con la madre de sus dos hijas empezó una relación con Ana Soria. Al principio nadie daba un duro por su relación con esta joven estudiante de Derecho, 27 años más joven que él. Pero el tiempo, que todo lo pone en su sitio, ha demostrado que lo suyo iba en serio. Ya llevan casi tres años juntos y aunque su noviazgo fue muy criticado por la diferencia de edad entre ellos, ambos han callado muchas bocas.

«Estoy ahora muy feliz, muy a gusto», dice Enrique Ponce

Por otro lado, en contra de las informaciones que han aparecido recientemente, Enrique Ponce no tiene en mente volver a los ruedos. Al menos de momento. Así lo ha aclarado en una entrevista al diario ‘La Razón’: «Agradezco el cariño que muestra la gente, que me lo digan que me lo pidan. La gente me lo dice con cariño, que les gustaría volver a verme vestido de luces pero es algo que de momento no contemplo. Estoy ahora muy feliz, muy a gusto. De vez en cuando me echo una becerrita en casa y lo disfruto mas que nada».

No le falta razón cuando dice que está a gusto alejado de los ruedos. Enrique Ponce es uno de los toreros más precoces de nuestro país. Con apenas 10 años tuvo clara su vocación y entró en la Escuela Taurina de Valencia. Debutó en público cinco años después, el 10 de agosto de 1986 en la Plaza de toros de Castellar, Jaén, cuando contaba 15 años. Desde entonces no ha parado. Y ha triunfado en las plazas de dentro y fuera de nuestro país. Prueba de su buen hacer son los reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera. Ostenta la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, que recibió en el año 2007 (es el primer torero en activo que consigue dicho galardón); tiene ​el título de académico en la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, siendo el primer torero académico de la historia; también es ​Premio Nacional de Tauromaquia, que recibió en 2017 del Ministerio de Cultura de España por ser «capaz de desarrollar su magisterio tanto dentro como fuera de los ruedos, contribuyendo a la proyección de la Tauromaquia como patrimonio cultural español».

Enrique Ponce y su enorme fortuna

A lo largo de estos 35 años dedicado a los toros, Enrique Ponce ha trabajado duro y ha amasado una buena fortuna, estimada en unos 34 millones de euros. Ahora toca disfrutar de este momento dulce que atraviesa. Una racha de felicidad que, en buena medida, debe a Ana Soria. Su novia le ha devuelto el brío y las energías ​que en un tiempo no tan lejano llegó a perder. Ahora se siente rejuvenecido, con fuerzas y muchas ganas de hacer cosas. Cosas lejos de las plazas de toros, pero muy cerca de su chica. Su prioridad es vivir al máximo este amor intenso y pleno que tanto ha exhibido en las redes sociales. Su felicidad es máxima.