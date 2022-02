Los seguidores y fanáticos de Enrique Bunbury jamás hubieran querido leer la carta que este lunes 28 de febrero ha publicado en su perfil de Instagram. Tras 35 años dedicado en cuerpo y alma a la música, el cantante se retira y lo hace por problemas de salud. Él mismo ha comunicado la drástica decisión, pues llevaba más de cinco años un malestar en su voz al que entonces no le quiso hacer caso. «Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice», comienza diciendo el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Bunbury (@bunburyoficial)

Aunque no se quiso conformar con el primer diagnóstico, Bunbury sabía que algo no iba bien hasta tal punto que el dolor se ha hecho insoportable. Se ha visto obligado a parar y abandonar su profesión, una triste noticia que muchos lamentan en el universo 2.0. «He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira», ha explicado sobre la dolencia que sufre.

Fue aproximadamente en el año 2016 cuando empezó a sentir algo distinto en su garganta, no obstante, desde aquel momento este problema le ha acompañado. «Desde hace unos años, llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19″, dice. Su intención a partir de ahora es terminar la gira y despedirse por la puerta grande en los escenarios, por lo que confía en que su voz le acompañe para poder cumplir su sueño tanto en Estados Unidos como en España.

Aunque Enrique Bunbury creía que tras la pandemia y el parón en su agenda iba a regresar con fuerza y completamente sano, no ha sido así. Ha sido en su gira por México cuando ha tomado la que es, sin ningún género de dudas, una de las decisiones más difíciles durante sus 54 años de vida. «El parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana», continúa Bunbury.

Te interesará saber...